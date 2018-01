Recursos federales destinados al gasto operativo del Seguro Popular en Chihua-hua fueron utilizados por funcionarios estatales para comprar sushi, tiempo aire para celular, fragancias corporales y seguros para autos ajenos al padrón vehicular oficial.Los fondos terminaron también en cargas de gasolina irregulares, algunas de las cuales fueron hechas a un automóvil que no aparece en el registro oficial.Estas anomalías fueron detectadas en una auditoría de las secretarías de la Función Pública estatal y federal, así como del órgano interno de control de Salud, que revela que el año pasado servidores públicos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) hicieron “pagos y gastos improcedentes”.De acuerdo con el documento CHIH/SEGUROPOPULAR-REPS/17, del que El Diario tiene una copia digital, las irregularidades en este caso suman 107 mil 466 pesos con 74 centavos entre el 23 de febrero y el 27 de junio de 2017.Una revisión de la auditoría, que contiene otras 10 observaciones generales, permite advertir que, por ejemplo, 432 pesos fueron usados para el pago de comisiones de tarjetas de crédito, lo que, según la Función Pública, no es el objetivo de los recursos federales.Del mismo modo, personal del REPSS gastó 6 mil 339 pesos con 96 centavos en cremas para manos y fragancias corporales de las marcas Pleasures y Coty, compras innecesarias para la operación de las oficinas del Régimen, según la autoridad fiscalizadora.Otra de las irregularidades detectadas es el pago de 645 pesos para asientos específicos en vuelos comerciales, una opción que ofrecen las aerolíneas para que los clientes elijan el número de asiento que deseen sin que la empresa les asigne uno.“Si bien es cierto que se dispone de una partida para viáticos y tiene un rango, no se deben gastar los recursos innecesariamente. No afecta la operación del programa el cambio de asiento”, consideraron los auditores respecto a ese gasto.Además, la Función Pública detectó un consumo en el restaurante Teppanyaki Sushi Bar, ubicado en la ciudad de Chihuahua, un sábado a las 10:53 de la noche pagado con una tarjeta distinta a la que está vinculada con la cuenta de los recursos.También encontró una recarga de tiempo aire de 50 pesos a un número celular Telcel, lo que descalificó argumentando que no es necesario gastar en ello, pues se paga servicio de telefonía celular.En virtud de los 29 pagos indebidos o pagos de conceptos no autorizados señalados por las dependencias, el Seguro Popular debe reintegrar estos 107 mil pesos más los rendimientos financieros que se generen hasta que lo haga, expone la auditoría fechada en agosto pasado.Octavio Hijar, enlace de Comunicación Social del programa de Salud, aseguró que cada una de las observaciones fue respondida en tiempo y forma.“Pero al ser la respuesta parte del proceso de la auditoría, nosotros no podemos andar en el tema. Los datos específicos sobre todas estas cuestiones tendrían que verse con el organismo pertinente, que es la Secretaría de la Función Pública”, comentó.Para Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), de nada sirve que las autoridades detecten los manejos irregulares de los recursos si no sancionan a los responsables.“A fin de cuentas la autoridad es complaciente, condescendiente y permite que esto siga pasando. Vamos a pasar no nada más a ver que se están desviando los recursos, sino que se hace con un cinismo insultante”, comentó.El análisis de la bitácora de vehículos y las fichas técnicas del rendimiento de cada uno de ellos arrojó que el Seguro Popular gastó de forma irregular 68 mil 224 pesos con 75 centavos en gasolina.De estos 68 mil, 40 mil 769 pesos con 42 centavos corresponden a casos en que las cargas de combustibles no son congruentes con los kilómetros recorridos, y otros 27 mil 455 pesos con 33 centavos a la carga de gasolina en un vehículo no registrado en el padrón oficial.La primera de cuatro anomalías señaladas es que el kilometraje inicial no coincide con el final, lo que, si se multiplica por el rendimiento del vehículo, permite advertir que se realizaron “cargas de más”, pues el combustible registrado es superior a lo que puede almacenar el tanque.La segunda es, que según los registros de las bitácoras, un vehículo recorrió 2 mil 214.72 kilómetros sin tener combustible y sin haber realizado cargas.La tercera y la cuarta son, respectivamente, que se realizan cargas de gasolina a vehículos no registrados en el padrón vehicular y que se hacen con minutos de diferencia.“De acuerdo con la capacidad del tanque de combustible, no es posible gastar la totalidad del tanque para realizar la siguiente carga”, concluyó la autoridad en su observación.Igual que en el caso de los pagos irregulares que suman más de 107 mil pesos, el Seguro Popular debe devolver este dinero con los respectivos intereses que se generen, exigió la Función Pública. (Fernando Aguilar / El Diario)