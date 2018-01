Aprehenden a 22 con droga

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó de la detención de 22 narcomenudistas en intervenciones realizadas en diferentes colonias puntos de la ciudad.Carlos Manuel C. R, de 29 años, fue detenido con mariguana como para 75 cigarrillos, en Ribera Piedras Negras y Ribera Haití, de la colonia Riberas del Bravo.Carlos H. R., de 27 años, fue arrestado en las calles Chichén Itzá y Tlalpan, en la colonia Hermenegildo Galeana, con enervante como para forjar 35 cigarrillos.Omar V. M., de 26 años, fue detenido en calles Ramón Aranda y Miguel Ahumada, en la colonia Chaveña, con mariguana como para forjar 20 cigarrillos.Juan Inés V. C., de 69 años, fue arrestado en Manuel Ojinaga y Carlos Adame, en la colonia Chaveña, con 10 dosis de heroína.Saúl M. M., de 40 años, fue detenido en las calles Camino Viejo a San José y Diego Alcalá, en el fraccionamiento Los Manantiales, con una bolsita de mariguana como para forjar 10 cigarrillos.Héctor Ricardo H. P., de 34 años, fue arrestado en Elisa Griensen y Jesús María Ríos, en la colonia Revolución Mexicana, en posesión de siete dosis de cristal.Óscar H. C., de 28 años, fue detenido en las calles Río Blanco y Pablo López, de la colonia Primero de Mayo, en posesión de cinco envoltorios de mariguana como para forjar 25 cigarrillos.José Guadalupe Serna G., de 28 años, fue aprehendido con enervante equivalente a cinco cigarrillos, en el cruce de las calles Galeanita y Tezontle, de la colonia Libertad.Bryant Jesús V. V., de 18 años, fue detenido con cinco envoltorios de mariguana como para forjar 25 cigarrillos, en el cruce de las calles América Latina y Rubén Jaramillo, de la colonia México 68.Gustavo Manuel R. R. fue detenido en las calles Privada Habana y Carlos Amaya, de la colonia Industrial, con tres envoltorios de mariguana como para forjar 15 cigarrillos.Juan Carlos C. Q., de 31 años, fue arrestado en el cruce de las calles Oso Polar y Santiago Troncoso, de la colonia Eco 2000, en posesión de un envoltorio de enervante como para forjar cinco cigarrillos.César Omar V. M., de 16 años, fue detenido en las calles Che Guevara y Francisco Villa, de la colonia Lucio Cabañas, en posesión de un envoltorio de mariguana como para forjar cinco cigarrillos.Jorge Alberto M. M., de 18 años, fue arrestado con enervante como para forjar cinco cigarrillos, en las calles Pavor Real y Maclovio Herrera de la colonia Granjas de Chapultepec.José Carlos P. C., de 40 años, fue detenido en la calle México de la colonia Fidel Ávila, con una bolsa con mariguana como para forjar 20 cigarrillos.Roberto Antonio A. G., de 41 años, fue arrestado en el cruce de las calles Ribera Lerma y Ribera Cortés, en la colonia Riberas del Bravo, con cinco dosis de ‘cristal’ y otra más de cocaína.Adrián B. B. y Fabián C. P., de 32 y 35 años, respectivamente, fueron detenidos con 18 dosis de cocaína que comercializaban en un bar “Don Beto” ubicado en la zona Centro.Ambos cuentan con antecedentes penales por los mismos delitos, debido a que en siete ocasiones fueron puestos bajo arresto durante el año 2017.Además, otras cinco personas fueron detenidas con ‘cristal’, cocaina y mariguana.Sergio Raúl B. P., de 37 años, fue detenido en las calles Francisco Portillo y Tomás Urbina, en la colonia División del Norte, con 12 dosis de ‘cristal’ y tres envoltorios de mariguana.El detenido cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra por el delito de daños, la cual fue girada el día 08 de septiembre del 2017.Alberto L. V. y Antonio B. C., de 38 y 41 años, respectivamente, fueron detenidos con 60 dosis de cocaína a bordo de un vehículo Toyota Corolla, color gris, en el cruce de las calles Tizoc y Quetzalcóatl.Areli Abigail R. M. y Micaela F. G., de 25 y 58 años, fueron detenidos con varias dosis de ‘cristal’ y envoltorios de mariguana en un vehículo habilitado como “Uber”, en el cruce de las calles Poleo y Candelilla, en la colonia Ampliación Aeropuerto.

