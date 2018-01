Fallece el 'caminante de la cruz'

La comunidad católica juarense se encuentra de luto luego del fallecimiento de Salomé Dolores Guevara, de 67 años, un fiel devoto de San Lorenzo.Este hombre pasó los últimos 28 años de su vida adorando al mártir religioso.En cada santoral, marchaba cargando una cruz sobre su espalda durante varios kilómetros rumbo al templo, acción por la que fue reconocido y querido entre los fieles.Se dice que alguna vez incluso se vino desde la Ciudad de México a esta frontera, para pedir por la paz de Ciudad Juárez.“Nos deja una lección muy grande en nuestras vidas, era una persona muy fuerte, nadie lo movía de su fe. Él pedía para todos, no para la familia sino para todos, pedía por las muertas de Juárez, porque parara la violencia, por eso hacía todo, por la ciudad”, declaró Lizet Alvídrez, sobrina de Salomé.Durante los servicios funerarios efectuados ayer, ella relató que todavía el año pasado Salomé cargó su cruz hacia el Santuario de San Lorenzo, aunque esta vez, debido a una enfermedad que tenía y que lo mantenía ya débil, no caminó tanto como lo hacía siempre.Casi siempre lo hacía desde la salida de la ciudad, en la zona conocida como “Los Kilómetros”, en la carretera a Casas Grandes.El hombre, de oficio mecánico, cada año era esperado por algunos feligreses, quienes sabían que el 10 de agosto arribaría al templo de San Lorenzo. Siempre acompañado de su familia, amigos y vecinos.“Una vez él soñó que cargaba una cruz, y desde entonces empezamos, éramos unas niñas mi hermana y yo, tendríamos unos 6 y 8 años”, dijo Martha Guevara, una de sus hijas.Su padre, relató, sentía una profunda admiración por el mártir y diácono, quien aun cuando fue torturado quemándole los pies, nunca se apartó de su fe.En medio de la repentina muerte de Salomé, de momento no saben si podrán seguir con la tradición, pues admiten que es una gran responsabilidad.La misa de cuerpo presente se realizó ayer a las 11 de la mañana, precisamente en el templo que tanto visitó en vida.Después, sus restos fueron sepultados en el Panteón San Rafael.Salomé Dolores Guevara murió a consecuencia de problemas respiratorios, comentaron sus familiares. (Karen Cano / El Diario)

