La Mesa de Seguridad y de Justicia pedirá formalmente al Estado 100 agentes estatales para contener la violencia en esta frontera.Esta será la primera postura institucional que emitirá el organismo y se hará en la primera sesión plenaria del año que se realizará mañana, indicó Astrid González, coordinadora de la Mesa.La reunión se realizará en el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (Imip), ubicado en el anillo envolvente del Pronaf.González informó que a la reunión asistirán representantes de todas las corporaciones para analizar las estrategias de seguridad que se aplican en esta zona.Entrelos temas está la aprobación del protocolo de seguridad para la ubicación de pasantes de medicina en el estado.A pesar de que el gobernador tiene agenda en Juárez para ese día, no acudirá a la sesión del organismo, refirió González. Hasta el momento no hay agenda que confirme su asistencia.Señaló que aquí se verá la disposición que tienen las autoridades para destinar más agentes para contener la violencia.Dijo que confían en que las autoridades estatales den una respuesta positiva a la solicitud. “Vamos a presionar muchísimo en eso, la mesa no se ha dado por vencida”, afirmó la representante de la organización.En Ciudad Juárez se espera la llegada de elementos estatales para que apoyen la cobertura policiaca, los cuales todavía no se presentan.El domingo de la semana pasada casi 300 agentes federales arribaron a los municipios serranos de Cuauhtémoc, Guerrero, Madera y Casas Grandes. Con ello se espera que los policías que fueron ubicados a esas zonas regresen a Juárez. El número hasta ahora es indeterminado.Sobre el mapa de las zonas a las que serán enviados los pasantes, dijo que este quedará definido por colores según los índices de violencia.Por ejemplo, dijo, con el rojo, estarán definidas las áreas del estado más violentas y ahí no se mandará a los estudiantes universitarios.

