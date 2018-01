Se va director del Deporte

Por "cuestiones personales", Francisco Ibarra solicitó una licencia este viernes y dejó el cargo de director del Instituto Municipal del Deporte, el cual, ocupará ahora Verónica Frías.Alejandro Loaeza, alcalde suplente, quien tomó posesión después de la solicitud de licencia de Armando Cabada, declaró que el movimiento se dio en una reunión del Consejo del Instituto Municipal del Deporte.“El día de hoy –viernes- tuvimos reunión del Consejo del Instituto Municipal del Deporte, ya que se anunció la salida temporal de Francisco Ibarra. El ingeniero Ibarra pidió una licencia temporal y fue aprobada. Queda en el cargo Verónica Frías”, informó.Loaeza comentó que Frías cuenta con una experiencia de ocho años en el Instituto Municipal del Deporte y estará a a cargo del despacho.“Va a estar atendiendo la oficina como jefa de la oficina del Instituto del Deporte como directora o presidenta del Instituto”, dijo.En torno a la trayectoria de Frías en la dependencia, señaló que inició como secretaria asistente y avanzó hasta ocupar la citada posición.“Es una mujer comprometida que conoce bien la administración de la dependencia y, bueno, nosotros, consideramos, el presidente municipal con licencia –Cabada Alvídrez- y un servidor, que puede ser un buen elemento”, expuso.Puntualizó que la licencia de Ibarra Molina terminará el siete de febrero.“Venciéndose la licencia del ingeniero, me imagino que regresará y tomará nuevamente posesión del instituto”, declaró.Loaeza afirmó que la licencia de Ibarra Molina coincide con la de Cabada Alvídrez, pero el primero no se unirá a la campaña del segundo, en busca de la reelección a la alcaldía.“No especificó los motivos Francisco Ibarra, mencionó que eran asuntos personales y, bueno, se le autorizó y corresponde, coincide con los tiempos del presidente municipal, pero no va al tema de la campaña, va en otra área”, declaró.Ibarra Molina, recordado en el medio deportivo local por la desafiliación del CF Indios en el 2011 por parte de la Federación Mexicana de Futbol, por adeudos económicos, asumió el cargo el 10 de febrero del año anterior y cumplió una gestión con más pena que gloria.

