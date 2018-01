Desploman ventas obras de colector

El cierre de la calle Pedro Rosales de León provocó desde ayer embotellamientos viales además de afectaciones serias a comerciantes del sector.Conforme van avanzando las obras para reponer el colector sobre esa arteria, el cierre vial se va extendiendo, lo que genera mayor acumulación de tráfico en la zona.Ayer, en hora pico, entre las 12 y las 2 de la tarde, las filas en la Valentín Fuentes se extendían por más de cien metros, de sur a norte, hasta la calle Cataratas del Niágara.Locatarios de una plaza comercial ubicada en esa esquina insistieron en que las obras los están afectando directamente y reportaron caída de las ventas hasta en un 90 por ciento.“Es terrible, ya cerraron una de las entradas al estacionamiento y ayer no tuve ni un solo cliente, la plaza ha estado sola. Hoy he tenido sólo una clienta. Hay un tráfico horrible”, manifestó una trabajadora de una estética.A pesar de la acumulación de vehículos en ese cruce, ayer no se presenciaron agentes de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) desahogando el tráfico.En ese punto se cerró un tramo a la circulación en ambos sentidos, y se irá extendiendo al poniente hasta la calle Simona Barba, de acuerdo al plan de obras de la Conagua.El cierre está afectando la circulación de vehículos en las colonias Los Álamos, San Miguel de Allende, Las Fuentes, Los Bosques, Tercera Burócrata, Villas San José, Los Volcanes, Los Mirolos, Los Nogales, Chihuahua, Cuernavaca y Cuernavaca II.Los trabajos se extenderán hasta septiembre, aunque la Conagua aseguró que irá abriendo los tramos que vayan reparando, por lo que las obstrucciones sólo serán temporales.Personas que circulaban por esa vialidad creen que una vez que regresen los estudiantes del Colegio de Bachilleres número 5 ubicado en ese punto va a empeorar el tráfico. (Javier Olmos / El Diario)

