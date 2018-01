Tras darse a conocer las carencias que enfrenta el preescolar Sagrario González Flores en Lomas de Poleo, la Secretaría de Educación y Deporte envió ayer calentones para equipar las aulas y mitigar el frío de los niños, dio a conocer la subsecretaria Judith Soto Moreno.Con esa misma finalidad, un grupo de ciudadanas organizó la caminata Walk for Wellness, para recabar fondos que pueden utilizarse para atender otras necesidades del mismo plantel, indicó la funcionaria.“A este grupo de señoras, les pedimos que no vayan a desistir en su caminata y que los fondos que reúnan se utilicen para otra cosa. A lo mejor en el caso del gas apoyar con la primera tanda en lo que llegan los recursos de los Servicios Educativos”, añadió.Indicó que el área de Planeación Educativa ha entregado más de mil calentones a escuelas y la próxima semana entregará otros 400 a las instituciones que los solicitaron.Agregó que también se dispone de un fondo con aportaciones a partes iguales del Estado y la Federación para pagar el combustible.“Este reparto de gas se hace de manera equitativa entre Estado y Federación, ahora fluyó de una manera más rápida el del Estado y estamos a nada de que lleguen los recursos de la Federación”, abundó.En apoyo a la escuela, un grupo de ciudadanas organizó una caminata con causa, actividad que han denominado Walk for Wellness (Camina por Bienestar).La caminata será el domingo 14 de febrero a partir de las 9 de la mañana. La concentración comenzará en el estacionamiento del parque AquaDif, en El Chamizal, desde 8 de la mañana.El costo por participar es de 250 pesos, y todo lo que se logre recaudar será en beneficio de ese preescolar. (Juan de Dios Olivas)Actividad con causa• ‘Camina porBienestar’• 14 de febrero• 9 de la mañana• 250 pesos• A beneficio delpreescolar

