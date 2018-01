Dictamina hoy el IEE 48 solicitudes de aspirantes

El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral (IEE) dictaminará hoy las 48 solicitudes presentadas por los ciudadanos que aspiran a una candidatura independiente para las presidencias municipales, sindicaturas y diputaciones en el proceso electoral local de este año.La consejera electoral María Elena Cárdenas Méndez dijo que emitirán el dictamen un día antes de lo previsto, para cumplir con la sentencia a favor de Armando Cabada Alvídrez, quien busca la reelección, porque de proceder la solicitud podrá salir a buscar el apoyo ciudadano a partir de este domingo 14 de enero, mientras que el resto lo deberán hacerlo hasta el lunes 15.“Queremos salir a dictaminar todas las solicitudes en general, porque no vemos el sentido de hacer una sesión extraordinaria para dictaminar a un solo aspirantado, que sería el del ciudadano Armando Cabada, y después otra para el resto, por lo que trabajamos lo más rápido que podemos en la revisión de los documentos presentados por todos”, explicó.Durante la visita que realizó a Ciudad Juárez el miércoles pasado para impartir un curso de capacitación a los ciudadanos que solicitaron una candidatura independiente para el uso de la aplicación móvil, la consejera electoral anticipó que la sesión se llevaría a cabo este sábado para dictaminar las manifestaciones.El IEE confirmó que hoy se llevará a cabo la sesión, pero hasta el cierre de la edición no había confirmado el horario en el que emitirán el dictamen correspondiente y se determinará los que van a adquirir la calidad de aspirantes a candidatos independientes.María Elena Cárdenas agregó que los ciudadanos que adquieran la calidad de aspirantes podrán salir a buscar el apoyo ciudadano a partir del lunes 15 de enero, sólo Armando Cabada podrá hacerlo desde un día antes, porque ganó un juicio electoral que le amplió el plazo un día.“El resultado de la resolución le favorece a él en lo particular y no tiene efectos generales, ese calendario sólo se nos mueve un día en particular por su aspiración, puede salir el 14 de enero, porque ejerció su derecho como todo ciudadano y los tribunales consideraron procedente, pero para nosotros no hay perjuicio, al contrario, trabajamos en la revisión de todos los documentos”, reiteró.El IEE recibió 48 solicitudes de ciudadanos que aspiran a una candidatura independiente en el estado, de las cuales 40 corresponden a hombres y ocho a mujeres.Del total de las manifestaciones 14 corresponden a Ciudad Juárez y, de acuerdo con datos oficiales, 21 son para la elección de ayuntamientos en 18 municipios y tres en Nuevo Casas Grandes.Mientras que para las sindicaturas presentaron seis manifestaciones correspondientes a los municipios de Juárez, Janos, Ahumada, Delicias, Parral y Matamoros.Para las diputaciones locales recibieron 21 solicitudes que corresponden a 17 de los 22 distritos en los que se divide el estado.

