Asume representante de Armando en la AMEJ

En medio de cuestionamientos de representantes de partidos políticos ante la Asamblea Municipal Electoral de Juárez (AMEJ), el abogado Ricardo de la Rosa Zamarrón asumió ayer como representante propietario del postulante a candidato independiente para la presidencia municipal por la vía de la reelección, Armando Cabada Alvídrez.En la sesión ordinaria de la AMEJ, realizada ayer por la tarde, se tomó la protesta de ley a Ricardo de la Rosa, en respuesta a la solicitud que hizo Armando Cabada a las autoridades electorales para ser representado ante el órgano electoral local desde esta etapa del proceso comicial.El representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Arturo Acosta Ramírez, cuestionó la legalidad de la participación del representante de Armando Cabada ante la Asamblea, cuando mencionó que aún no se aprueba la solicitud para buscar la candidatura independiente.“No sé si él (Ricardo de la Rosa) pueda estar en la Asamblea ya, porque apenas el día de hoy el presidente independiente acaba de renunciar y no entiendo si puede estar aquí o si hubo una carta intención, porque se le tomó protesta, pero todavía (Cabada) no es candidato”, argumentó el representante del PRI.Mientras que el representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Vicente René Díaz Jiménez, también cuestionó si podía tener derecho a voz en las sesiones cuando todavía no adquiere la calidad de aspirante o sólo puede hacer acto de presencia.De la Rosa Zamarrón explicó que la solicitud la hicieron por escrito a las autoridades electorales, con fundamento en lo que establece la ley, que al ser reformada el año pasado se concedió a los ciudadanos que aspiran a una candidatura independiente tener representación desde que presentan la solicitud.“En cuanto a la calidad jurídica para estar sentados en esta mesa de esta honorable Asamblea, tenemos la calidad legal para estar en ella, si no, no estaríamos aquí, tenemos mucha experiencia en esto, pero creo que no soy la persona adecuada para dar la respuesta legal al posicionamiento del compañero del PRI”, manifestó.El presidente de la Asamblea, Víctor Edgar Villegas Baray, precisó que los postulantes a una candidatura independiente tienen derecho a estar representados ante los órganos electorales desde su calidad de solicitantes, porque así lo establece ahora la Ley Electoral del Estado.“Sí tiene la calidad, en atención de lo dispuesto por el artículo 206 de la Ley Estatal Electoral, en el cual se menciona de manera textual que los ciudadanos que manifiesten su intención de postularse a candidatos independientes, podrán nombrar a un representante propietario y uno suplente, con derecho a voz, para asistir a las sesiones del Consejo Estatal o a las asambleas distritales o municipales, según la elección de que se trate”, dijo.Las dudas surgieron ante la reforma realizada a la Ley Electoral del Estado el año pasado, cuando en las modificaciones que se hicieron se otorgó el derecho a los ciudadanos que aspiran a una candidatura independiente a estar representados ante los órganos electorales desde que presentan la solicitud.En el proceso electoral de 2016, en su primera postulación para la presidencia municipal Armando Cabada tuvo representación ante la AMEJ hasta que adquirió la calidad de candidato independiente.Durante la sesión, el consejero electoral Eric Villalobos Castro exhortó a los aspirantes a una candidatura independiente a conducirse con legalidad durante el período de recolección de firmas y dar un buen uso a la aplicación móvil, para que la ciudadanía confíe en las instituciones electorales.Además, se aprobó el calendario de sesiones de la Asamblea para el proceso electoral y se rindieron informes aprobados previamente por el IEE, en los que se establecen plazos para el retiro de la propaganda electoral de aspirantes a las candidaturas independientes y los lineamientos para regular la obtención del apoyo ciudadano de los mismos.También se informó que la próxima semana entregarán las oficinas en las que se instalará la Asamblea, que se ubicará en la avenida Antonio J. Bermúdez y calle Fresnel, en el parque industrial Bermúdez.

