Lo que va de esta temporada de frío superó ya a la anterior en intoxicaciones por monóxido de carbono, de acuerdo con el conteo de la Dirección de Protección Civil del Municipio.Hasta ayer, la dependencia municipal reportó 42 atenciones por intoxicaciones de noviembre a la fecha, contra las 37 registradas hasta el 10 de enero de 2017.La estadística también es mayor a la del invierno de 2015-16, cuando se contabilizaron, en total, durante toda la temporada, 23 casos.No obstante, el indicador de la Secretaría de Salud establece que hasta el último corte, ayer, se han confirmado sólo 26 casos. El resto están en proceso, dijo Linda Sepúlveda, vocera de la Jurisdicción Sanitaria II.La cifra superó también al número de muertes.Hasta ahora se reportan dos fallecimientos en esta ciudad contra uno en el mismo período pasado; aunque hace dos años cuatro personas perdieron la vida por inhalación de monóxido de carbono, de acuerdo a datos periodísticos.Sin embargo, para el director de Protección Civil, Efrén Matamoros, la cifra todavía no es tan alarmante.“Creo que nos ha favorecido un poco el clima”, afirmó el funcionario municipal al destacar que en lo que va de enero se han registrado días con temperaturas cálidas en la frontera.El último caso de intoxicación se registró el 9 de enero en una vivienda de las calles Campo Amor y Galeano Alcalá, en la colonia Infonavit Casas Grandes, dio a conocer Matamoros.Explicó que en esa casa, tres personas adultas se quedaron dormidas con el calentón encendido, aunque fueron atendidas a tiempo por parte de elementos del Cuerpo de Rescate.El funcionario municipal insistió en las recomendaciones a la población, entre las que se encuentra que cuando haya un calefactor encendido dentro de una vivienda, deben abrirse por lo menos dos ventanas un espacio de 15 centímetros.Además de cerciorarse de que no se presenten fugas de gas y no ingresar braseros a espacios cerrados. (Javier Olmos / El Diario)

