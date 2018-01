Se quedan sin licencia al no saber leer o escribir

Por no saber leer y escribir, no hablar español y no pasar el examen práctico que se realiza en un simulador de manejo, uno de cada 10 solicitantes de licencias de conducir por primera vez, son rechazados por la Oficina de Licencias Digitales, dio a conocer el titular de esta dependencia, Ricardo Cordero Ramírez.Indicó que en el caso del examen práctico, pese a haber tomado el curso de manejo, quienes lo realizaron, chocaron en el simulador de manejo, no conocen las señales viales, arrancan a exceso de velocidad o bien no se colocan el cinturón o no acomodan los espejos, por lo que tienen derecho a una segunda oportunidad en un lapso de tres meses por el mismo costo que pagaron.“El simulador es para verificar el nerviosismo y las situaciones mínimas que debe observar el conductor como subirse al auto, ponerse el cinturón, voltear para todos lados y respetar los límites de velocidad que el simulador le indique”, refirió.En el caso del idioma, son extranjeros en su mayoría orientales radicados en esta ciudad que no saben hablar ni inglés, por lo que de acuerdo con las normas, no se les puede entregar el permiso de conducir.“Viene gente que no sabe español como chinos, japoneses y coreanos y al momento de resolver el examen no le entienden, necesitan un traductor y no saben tampoco inglés. Pero la principal causa es porque no saben leer y escribir, saben hablar el español pero el examen es práctico”, dijo.Cordero Ramírez indicó que en el 2017 se expidieron 68 mil 026 licencias de conducir, de las que 30 mil fueron a conductores que la tramitaron por primera vez.En el caso de quienes hicieron el curso de manejo y reprobaron el examen, la cifra fue de 3 mil, añadió.Señaló que diariamente 120 personas realizan el curso de manejo y próximamente la cantidad se incrementará a 160.Con esa finalidad, este año se comprarán dos simuladores de manejo más que permitirán agilizar la atención a los solicitantes de licencias, añadió.