Vinculan a 3 pero libran unos delitos por pifias

Tres presuntos integrantes del grupo delictivo “La Línea” ayer fueron vinculados a proceso penal pero no por todos los delitos que acusó el Ministerio Público (MP), al considerar que hubo errores en la formulación de cargos.El MP acusó a Jesús Manuel Mata González, Jorge Gallegos Ávalos y Alfredo Alberto Salas Andrade de haber cometido los ilícitos de narcomenudeo, portación y posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército y posesión de vehículo robado. A uno de ellos también le formuló cargos por promoción de conductas ilícitas.El pasado 5 de enero en las calles División del Norte e Isla Barbados, al someter a una revisión a Salas Andrade se le localizó un arma de fuego calibre 9 milímetros y tres envoltorios con mariguana, a Gallegos Ávalos un arma calibre .40 con matrícula XB532650, un cargador del mismo calibre y cuatro dosis de cocaína, y a Mata González un arma calibre 9 milímetros y seis cantidades de mariguana.En el Freelander Land Rover modelo 2002, donde viajaban Alfredo y Jesús Manuel y que era usado para empujar el Nissan Altima, los agentes al parecer hallaron un arma larga calibre 7.62 por 39 con matrícula 029686 abastecida con dos cargadores cada uno con 29 cartuchos útiles y un arma calibre .223 abastecida con un cargador.El juez de Control Ramón Porras vinculó a proceso a los tres por narcomenudeo y posesión de armas de fuego y cartuchos.También dictó auto de libertad para Alfredo Alberto Andrade y Jesús Manuel Mata por la presunta posesión de cuatro kilos 457 gramos de mariguana y también libertad para ellos respecto al ilícito de posesión de vehículos robado.Únicamente Jorge Gallegos fue vinculado por la presunta posesión de esa cantidad de mariguana y del automóvil Nissan Altima con reporte de robo de fecha 23 de diciembre del año pasado, dado que él era quien conducía ese mueble y en la cajuela iban los cuatro kilos 457 gramos.Jesús Manuel Mata González fue acusado del delito de promoción de conductas ilícitas porque presuntamente ofreció a los policías municipales 15 mil pesos para que no los detuvieran. Pero ayer el juez Porras Córdova señaló que no se realizaron las actas de aseguramiento del dinero, por lo que dictó auto de libertad.El resolutor también ordenó multar con 8 mil pesos al titular de la SSPM, Ricardo Realivázquez Domínguez; al coordinador regional de la Agencia Estatal de Investigación, al director del Cereso 3 de Juárez y al agente del Ministerio Público (MP) a cargo del caso.A los dos primeros porque no avisaron a los policías que hicieron la aprehensión que debían comparecer a la diligencia; al director del penal por no remitir los certificados médicos de los detenidos y al fiscal porque no hizo las gestiones para que se desahogaran las pruebas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.