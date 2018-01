Los beneficiarios de la Beca de Manutención, antes llamada Pronabes, recibirán a partir de este lunes las tarjetas de débito donde tendrán a su disposición los depósitos de este recurso.En su página de Internet, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) llamó a sus estudiantes a conocer los requisitos que solicita el banco para proceder a la entrega de la tarjeta, entre ellos una identificación oficial.En Ciudad Juárez, los beneficiarios deberán pasar por su plástico al Gimnasio Universitario, ubicado en la avenida Ignacio Mejía.Las personas cuyo apellido inicie con las letras comprendidas entre la A y la E deben acudir el 15, pero las que tengan un apellido cuya letra inicial sea entre F y L, el 16.El siguiente día deberán ir los de los apellidos de la M a la Q y el último todos los demás, indicó la UACJ.Los requisitos son una identificación oficial vigente que puede ser la credencial del INE, la licencia de conducir de mayor de edad, la credencial del IMSS (no el carnet), el pasaporte mexicano de mayor de edad, la cartilla militar liberada o la cédula profesional.Con excepción de la credencial para votar, todas las otras identificaciones deben ser acompañadas de un comprobante de domicilio que puede ser un recibo del teléfono, el gas, el agua o la luz correspondiente a los meses de diciembre o enero, detalló la Universidad.La Beca de Manutención es un apoyo económico que ofrecen en conjunto el Gobierno de Chihuahua y el Gobierno Federal a alumnos de escasos recursos.Se trata de un depósito mensual de dinero no reembolsable que otorga una determinada cantidad según el año de estudios en que se encuentren los estudiantes.Entre los lineamientos que exige esta beca se encuentran ser alumno de tiempo completo con un promedio mínimo de 8 y no tener algún otro beneficio equivalente, económico o en especie brindado por organismos públicos privados.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.