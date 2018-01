La necropsia practicada al exfuncionario Hedilberto Cobos Rodríguez, de 69 años, revela que murió asfixiado.Los posibles agresores lo dejaron con vida, pero a causa de la golpiza que le propinaron la víctima falleció de asfixia por broncoaspiración de contenido gástrico policontundido, reveló la Fiscalía General del Estado (FGE).El fiscal Jorge Arnaldo Nava López informó en conferencia de prensa que el principal móvil del crimen en el interior de su residencia es el robo a vivienda; aseguró que los peritos recolectaron evidencia para identificar a los responsables del crimen de Cobos Rodríguez.Dijo que no se descarta la participación de personas cercanas a la víctima, debido a que Cobos Rodríguez fue asesinado en su vivienda situada en un fraccionamiento residencial de acceso controlado.Hasta el momento la FGE ha revelado que se tiene la sospecha de dos hombres, sin embargo, debido a la secrecía de la investigación se informó que no habrá más información respecto al avance de la indagatoria.Cobos Rodríguez fue el asesinado el martes pasado en su casa del fraccionamiento Rincones de San Marcos.Su crimen conmocionó a sus familiares y amigos que desde ese día han manifestado su repudio a la ola violenta que azota a la ciudadanía a través de las redes sociales.Cobos Rodríguez se desempeñó como director de Fomento Económico del Municipio de Juárez entre 1989 y 1992, en la administración de Jesús Macías Delgado.Allegados a la víctima indicaron que también ocupó el cargo de delegado de la Secretaría de Economía federal en Juárez y un puesto en el Gobierno del Estado.El hombre fue encontrado sin vida por su hijo en su casa en el fraccionamiento de acceso controlado y que, al parecer, no tenía en servicio las cámaras de seguridad en la entrada principal.Este fue el asesinato número 33 del año en curso.

