El presidente municipal suplente, Alejandro Loaeza Canizales, asumió ayer el cargo de alcalde luego de que el Cabildo autorizó por unanimidad otorgar una licencia renunciable a Armando Cabada Alvídrez hasta el 8 de febrero.También se otorgó un permiso por el mismo tiempo a los regidores independientes Margarita Edith Peña Pérez y Pablo Arana Pérez, que buscan una diputación.Sus puestos también fueron ocupados ayer por sus suplentes, Gerarda Mayela Pidia López y Juan Sebastián Argomedo Ruis de Velazco, respectivamente.Cabada solicitó licencia para buscar las firmas de apoyo a su candidatura independiente para reelegirse en el cargo.Alejandro Loaeza dijo que uno de los principales retos que asumirá en su período es la seguridad de Juárez.“Es uno de los temas que está ahorita vigente en Juárez y al que daremos la continuidad que le viene dando nuestro presidente, con los tres órdenes de Gobierno, con estrategias precisas”, dijo.Loaeza Canizales agregó que algunos funcionarios que solicitaron licencia para irse con Cabada, serán sustituidos por personal que ya trabaja en las dependencias, y descartó realizar cambios en el gabinete.Las licencias a los ediles se otorgaron ayer en sesión extraordinaria de Cabildo, en la que la regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Laura Tapia Martínez, criticó el trabajo realizado por Cabada.“Los mismos medios de comunicación y organismos de la sociedad civil ponen en duda este desempeño. En seguridad pública ¿Deja usted un Juárez más seguro? Esta administración se ha quedado corta en el ofrecimiento de una seguridad tranquila”, mencionó.Aseguró que la obra pública es “prácticamente nula” y la poca que se ha realizado se ha hecho con recursos federales.“La promesa principal del bacheo resultó una tarea fallida, ya que el publicitado polímero resultó de mala calidad”, expresó.Dijo que a pesar de todo, la fracción del PRI, iba a votar a favor de la licencia.“Le deseo suerte en su aventura, aunque la ciudadanía créalo presidente, es inteligente”, expuso.A su vez, el coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Fernández Sígala, dijo que tal vez no es el mejor momento para pedir una licencia “porque tenemos graves problema en la ciudad”.Sin embargo, aseguró que se tiene que seguir trabajando para resolver los problemas de seguridad y de servicios públicos, y le dijo a Alejandro Loaeza que estará acompañado por el Cabildo.Mientras que el regidor independiente, José Ávila Cuc, dijo que la administración empezó de cero y se ha ido reconstruyendo. Aprovechó para refutar el discurso de la regidora Laura Tapia.“¿Obra pública que no se ha cumplido?, pues claro, quien no quiere ver, quien nada más se la pasa en sus residencias, en la calle que siempre recorre, pues nunca va a ver la obra pública que se ha hecho en las colonias”, expresó.Agregó que si se les olvida que otras administraciones priistas empeñaron por 20 años recursos con el Plan de Movilidad Urbana, el que únicamente ha servido para detener obra en la ciudad.La regidora de Morena, Janet Francis Mendoza Berber, cuestionó a Ávila Cuc que si la administración empezó de cero, desconoce en qué punto van.“Si siguen en cero, van en cinco, en el diez, no sé cuáles son los sentidos de sus parámetros”, declaró.El alcalde con licencia, Armando Cabada, dijo que como cualquier ser humano, recibe las palabras de quien vienen, el sentido que llevan y el interés que tienen.Agradeció el trabajo a los directores de la administración municipal, a su esposa Alejandra por su labor al frente del DIF y también el apoyo de sus hijos, Héctor Arnoldo, Martha Alexandra, Omar Alejandro, Alán Armando, Reginita y a su nuera Andrea.“Esta licencia sin goce de sueldo la solicito, debido a la legítima aspiración que tengo a participar en el proceso electoral, igual que siempre lo hago apegado a la ley”, mencionó.Agregó que al frente de la administración se queda un hombre con capacidad, leal, parte de un equipo y de un proyecto.“Un hombre en quien confío, por su experiencia, su prudencia, su buen criterio y es parte de un equipo que tiene objetivos muy claros”, expuso Cabada.El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad y de inmediato Alejandro Loaeza tomó protesta como presidente municipal, en una sala de Cabildo llena de amigos, familiares, funcionarios y empleados municipales.Ayer mismo, durante la primera sesión extraordinaria correspondiente al 2018 del Comité Directivo del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), Víctor Mario Valencia Carrasco, quien fungía como director, informó sobre su retiro de la descentralizada, ya que aspira buscar una diputación.En su lugar quedó Javier Said Estrada de la Torre, quien se encargará de seguir trabajando con los proyectos que ya tiene SUMA, se informo. (Araly Castañón / El Diario)

