A cuentagotas llega ropa de cama al IMSS

Con “paliativos”, la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss) resolvió la falta de ropa de hospital al lavar en la ciudad de Chihuahua cientos de prendas, en tanto dos de las cinco máquinas que se tienen aquí son reparadas.En un comunicado, el IMSS informó que ayer llegaron mil 609 prendas entre las que se incluyen sábanas, camisones para pacientes y ropa para personal de quirófano, sumadas a las alrededor de 700 que se lavaron el miércoles, esto para el Hospital General de Zona número 6.Con eso se solventó la situación, aseguró la institución.Sin embargo, el secretario del Interior y Propaganda del Sindicato en Juárez, Víctor Manuel Rivera Villarreal, dijo que la ropa “está llegando apenas a cuenta gotas y no se soluciona nada hasta que reparen las dos máquinas de lavado”.“Esos apenas son paliativos”, señaló.Rivera Villarreal advirtió que de no reparar cuanto antes las dos máquinas de lavado, en dos o tres días, volverá a pasar lo mismo.En días pasados, pacientes de la clínica 6 ubicada en la zona del Pronaf debieron reposar en camas forradas con papel madera y cubrirse del frío con pañales desechables para adulto porque no hay suficiente ropa de cama limpia.Así lo demuestran fotos publicadas ayer, lo que fue confirmado también por empleados del Seguro Social.El líder del sindicato aseguró que el problema se presenta en tres hospitales y 14 Unidades Médicas Familiares que hay en la ciudad, además de cuatro guarderías.Sólo una de cinco máquinas lavadoras está funcionando; dos están en reparación y otras dos están obsoletas, de acuerdo con el IMSS.En el comunicado del instituto, se aseguró que la delegación estatal tomó medidas inmediatas para regularizar y mantener el inventario de ropa hospitalaria, de tal forma que la dotación tanto de ropa usada como nueva sigue llegando en forma oportuna, pese a que en buena cantidad la están enviando para lavar a Chihuahua.Sin embargo, el sindicato asegura que no se resuelve el problema de fondo.“Sale más caro estar reparando lavadoras que comprar una nueva”, dijo Rivera Villarreal.Anotó que ya se ha gestionado esa adquisición ante la Ciudad de México y no han recibido respuesta positiva.En el boletín de prensa no se refiere cuándo quedarán reparados los aparatos y tampoco se precisa qué se hará de fondo para resolver la situación.

