Critican chapulineo en el Municipio

Sectores sociales manifestaron su inconformidad por la desbandada de funcionarios municipales que pidieron licencia a sus cargos para participar en los próximos comicios locales y federales, algunos como candidatos.“Es lamentable que la práctica del chapulineo no se haya quedado en los partidos y haya trascendido a los independientes”, señaló Hernán Ortiz, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap).Agregó que en el poco tiempo que estuvieron al frente de sus encargos no cumplieron con gran parte de sus compromisos, por lo que consideró que no deben renunciar sino mantenerse hasta dar verdaderos resultados.El alcalde Armando Cabada anunció que hoy pedirá licencia y con él lo harán el director de Centros Comunitarios, Carlos Corona Tarango; el director de Atención Ciudadana, Raúl González Ornelas y el coordinador de Contacto Social, José Luis Leyva González.También, Gerardo Sáenz Montes, quien está en la Secretaría Privada del alcalde. Todos solicitarán licencia para trabajar en la campaña de Cabada, se informó.Además de ellos, también renunciarán a sus puestos para buscar diputaciones independientes, la directora del DIF, Marisela Vega Guerrero; el gerente general del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), Víctor Valencia Carrasco, y el coordinador de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública, Esteban Martínez.Para Alcides Flores, de Ciudadanos Organizados por el Desarrollo Integral de Nuestras Comunidades (Codic), es evidente que quienes dejan el cargo para buscar otros nuevos de elección popular están más en función del poder político que en beneficio de la ciudadanía.“Deberían preocuparse más por servir y no están cumpliendo con ese mandato”, aseveró.Dijo que es un hecho desafortunado, “si de por sí la administración municipal es demasiado corta, con esto básicamente yo preguntaría qué pueden ofertar si no se les conoce gran trabajo”.Y agregó que “debería haber una ley que no permitiera que en un corto tiempo un funcionario busque otro cargo público sin antes haber desempeñado la función por periodos más largos”.El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que aquellos aspirantes a un cargo, deben de evitar que sus intenciones afecten las instituciones públicas sólo por participar en las próximas elecciones.La representación de la organización reconoció que es legítimo que compitan por un cargo de elección popular pero deberán hacerlo sin que esto afecte las funciones de la oficina a su cargo.El presidente del CCE y presidente Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, Juan Carlos Sapién de Anda, dijo que las peticiones de licencia a los gobiernos actuales genera afectaciones a la marcha de algunas dependencias o de alguna parte del gobierno”.Por ello, aseguró que “la sociedad y empresarios tenemos que ver que no se afecten sus obligaciones, aunque es legítimo que busquen otros puestos, deben hacerlo sin repercutir en la estructura gubernamental”, explicó.Sapién de Anda reconoció que el CCE “no ha hecho un llamado aún porque apenas se están dando a conocer quiénes son los aspirantes, pero ya lo hemos platicado con algunos de ellos”.

