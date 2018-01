Habrá continuidad: Cabada

Cargando

A unas horas de dejar su cargo para buscar de nueva cuenta la candidatura como presidente municipal de Juárez y lograr su reelección, Armando Cabada Alvídrez dice que deja un gobierno con mucho trabajo en proceso y asegura que habrá continuidad a todas sus acciones.“La operación normal del Municipio seguirá, obviamente los proyectos para este año de pavimentación, de seguir tapando baches, de seguir haciendo cuartos independientes, todo eso seguirá, no se verá afectado en lo más mínimo”, afirma.Cabada Alvídrez, de 50 años, anunció que hoy solicitará al Ayuntamiento su licencia al cargo que asumió el 10 de octubre del 2016, por un máximo de 23 días, tiempo en el que se dedicará a buscar el apoyo ciudadano para volver a contender por la alcaldía.“Estoy muy satisfecho de que hemos logrado avanzar con el poco recurso que teníamos, logramos eficientar ese recurso, cómo cerramos bien el año con recursos en las arcas del Municipio, atendiendo todos los compromisos que tenemos sin pedir un solo crédito”, dijo.Los pendientes que deja son los trabajos normales de la administración, asegura y agrega que ha pedido a su suplente “que no deje de estar al pendiente de los directores”.Con su licencia, Cabada se convierte en el quinto de los alcaldes de la ciudad que en los últimos 26 años han dejado su puesto antes de culminar su período legal, para aspirar a un nuevo puesto de elección. En el caso de sus antecesores, todos dejaron su cargo para ir por la gubernatura del estado, pero ninguno la consigió.Adelanta que su licencia será por un tiempo máximo de 23 días, pero podrá regresar antes si consigue las más de 31 mil firmas de la ciudadanía que necesita para respaldar su candidatura independiente a la Presidencia Municipal para el período 2018-2021.A Cabada le tocó encabezar una administración inédita, con un período de gobierno de dos años por modificaciones a la Ley Electoral, para empatar las elecciones de la Presidencia de la República con la Municipal.También porque se convirtió en el primer alcalde independiente y con posibilidades de reelegirse.La separación de su cargo está programada para hoy en sesión extraordinaria de Cabildo agendada para las 12:00 horas, en en el salón Francisco I. Madero de la Unidad Administrativa Municipal “Licenciado Benito Juárez”.En su lugar tomará las riendas del Gobierno local el presidente municipal suplente, y también secretario técnico de la administración cabadista, Alejandro Loaeza Canizales, de 46 años, quien hoy asume al rendir protesta ante el Ayuntamiento.El artículo 101 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua establece que en caso de falta temporal o definitiva del presidente municipal se llamará al suplente.“Quien estará obligado a desempeñar el cargo o a justificar su negativa ante el Ayuntamiento; aceptada la justificación, el propio Ayuntamiento designará de entre sus miembros al que deba desempeñarlo”, establece la ley.Cabada aseguró que Loaeza Canizales dará continuidad al trabajo realizado hasta ahora por el Gobierno local.“Le digo (a Alejandro) que lo único que voy a hacer es pasarle el chicotito para que no deje de estar al pendiente de los directores”, mencionó Cabada.Afirmó que deja una administración mejor que las anteriores, con mucho trabajo.De acuerdo con referencias de la historia reciente, entre los alcaldes también dejaron sus puestos para buscar otro cargo, en sus casos la gubernatura, fueron Jesús Macías Delgado, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en febrero de 1992; y en su lugar quedó Carlos Ponce Torres, actual regidor independiente.El panista Ramón Galindo Noriega también solicitó licencia a su cargo como alcalde en noviembre de 1997 y fue nombrado presidente municipal en funciones, Enrique Flores Almeida.En noviembre del 2003 se fue el también panista Jesús Alfredo Delgado Muñoz y quien se quedó en su puesto fue Ricardo Álvarez Medina, después Delgado regresó a la Alcaldía tras perder la elección para gobernador.Luego en diciembre del 2015 dejó la Presidencia Municipal el priísta Enrique Serrano Escobar y asumió Javier González Mocken, a quien le tocó terminar el trienio.Ahora el primer alcalde independiente de Juárez, Armando Cabada, deja el puesto para reelegirse y Alejandro Loaeza ocupará el cargo.Cabada dice que la administración municipal seguirá su marcha normal con la salida de él y de algunos de sus colaboradores. (Araly Castañón/El Diario)

