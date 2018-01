Pugnan vecinos por rescate de parque

Durante cuatro años, vecinos de colonias y fraccionamientos ubicados alrededor de la calle Arizona y el bulevar Juan Pablo II han buscado la renovación de su parque, con lo que aseguran, se puede fomentar la convivencia urbana en toda esa zona.Aunque en todo ese tiempo han recibido hasta aplausos de las autoridades, al final les salen con excusas como que no hay dinero y que tienen que esperar a que lleguen los fondos, dijo Jaime Méndez, un arquitecto residente del área que creó el proyecto de remodelación.El parque se ubica en las calles Arizona y Pemex, en la colonia Fidel Velázquez. Los vecinos quieren modernizarlo con un área de juegos infantiles, un pabellón cultural y hasta instalaciones para bicicletas.En el espacio público de unos 100 por 50 metros el alumbrado es insuficiente, pues tres de seis lámparas no funcionan, además carece de infraestructura de riego y la malla ciclónica que lo rodea, en algunos espacios, está destruida.“Hoy así como lo ven es un terreno baldío”, manifestó Méndez.Dijo que desde la pasada administración fueron recibidos por directores de Obras Públicas y Parques y Jardines. A los funcionarios les mostraron una maqueta, fotografías y hasta una versión animada que elaboraron del proyecto ejecutivo.“Nos dijeron que qué bueno que tenemos este tipo de iniciativas”, señaló.Expuso que según cálculos del Municipio, remodelar el parque como lo piden tiene un costo de 2.5 millones de pesos.En ese entonces los recibió Héctor Anguiano, director de Obras Públicas. En esta administración municipal le dio el visto bueno al proyecto la exdirectora de Desarrollo Social, María Antonieta Pérez, quien los canalizó con Gerardo Silva Márquez, actual titular de Obras Públicas.Después de tantas vueltas, mencionó el arquitecto, “nos dijeron que la verdad no hay dinero, pero ellos se gastan más dinero en otras cosas. En el Grito (de Independencia) se gastaron 10 millones en una noche”, se quejó.“Nosotros estamos seguros de que se trata de un buen experimento social, de reunir a la gente de varias colonias a tener actividades recreativas aquí. Además, por la ubicación –a metros de la frontera con El Paso–, sería una buena imagen para los habitantes de la ciudad vecina”, anotó.Los interesados crearon una página en la red social Facebook llamada Vecinos Parque Arizona, en la que publicaron las versiones del diseño arquitectónico que buscan “con el interés de dignificar nuestro parque”.Méndez expuso que a mediados del año pasado una agencia de seguros donó al Municipio 120 pinos que se plantaron en el parque durante el verano, pero como el lugar ni siquiera tiene sistema de riego, todos se secaron.Únicamente quedan algunos aún de pie, y en otros puntos donde se colocaron ya nada más están los hoyos que cavaron trabajadores municipales.Con ideas de los vecinos elaboraron y entregaron a varias dependencias del Municipio la maqueta, aunque a pesar de la insistencia su parque sigue estando seco y a abandonado. (Javier Olmos / El Diario)

