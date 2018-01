Arrestan a 3 acusados de dos asesinatos

Dos órdenes de aprehensión se ejecutaron en contra de tres personas sospechosas de haber participado en dos homicidios.Una causa penal se instruye a los gemelos Brayan y Brandon Herrera Delgado, por su presunta responsabilidad en un asesinato registrado en las primeras horas del 17 de septiembre del 2016 en las calles Privada de Las Cruces y Tito Guizar de la colonia Villa Colonial.En ese lugar fue privado de la vida Walter Rodríguez Zubía.Ayer al formular cargos legales contra los gemelos, una agente del Ministerio Pública (MP) adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte informó que la víctima y otras personas se presentaron en la dirección antes señalada con ánimo de reñir y los hermanos ahora detenidos así como John David Santana Monsiváis, José Daniel Hernández Solís y Ever Eduardo Hernández Solís aceptaron pelear.Presuntamente Brayan y Brandon así como los otros tres golpearon a la víctima; Ever Eduardo al parecer utilizó un bat para atacar a la víctima y John David la acuchilló.La causa del deceso de la víctima fue un shock hipovolémico consecutivo a laceración cardiaca provocado por una herida en el tórax, dijo la fiscal.Los hermanos decidieron no rendir declaración.Ayer al ver que sus padres entraron a la sala judicial para escuchar la diligencia, Brayan y Brandon lloraron, en el público su madre tampoco pudo evitar las lágrimas. Al inicio de la diligencia la juez de Control, Brisa Yadira Meraz Mendoza, les llamó la atención a los hermanos para ordenarles que mostraran buena conducta pues no respondieron a varias preguntas, de forma oral, y cuando lo hacían el tono era de enojo.La otra causa penal se instruye a Esaú Hernández Méndez, alias “El Conde” acusado de ser uno de los dos pistoleros que asesinaron a Luis Armando Gómez Martínez y a Jorge Vázquez Alvarado.Ese doble crimen ocurrió entre las 18:00 y las 19:00 horas del 12 de julio del año pasado cuando “El Conde”, en compañía de otras personas –aún sin identificar– acudieron a las calles Puerto Habana cruce con calle Despertar de la colonia Tierra Nueva I.Los agresores descendieron de un vehículo gris y abrieron fuego en contra de ambas víctimas, quienes estaban desarmadas sobre la calle Puerto Habana.La causa de muerte de Luis Armando Gómez Martínez fue laceración craneoencefálica consecutiva a los disparados que recibió en el cráneo. Jorge Vázquez Alvarado murió debido a un shock hipovolémico secundario a laceración de corazón, causado por un balazo en el tórax.Esaú Hernández Méndez tampoco rindió declaración.A los tres sospechosos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva para asegurar su presencia a juicio y dado que es la única cautelar que permite la ley para casos de alto impacto como los homicidios.

