En medio de calles de terracería y con cerros dominando el paisaje, la comunidad del Preescolar María Sagrario González Flores anhela tener su propia biblioteca.“A la hora de la salida las maestras son las que prestan los libros para que los niños que quieran lean en casa. Los libros están bajo resguardo en los mismos salones, pero no tenemos un edificio específico para ello”, relató Karla Rivas, directora del plantel.Sin embargo, debido a la situación económica de la mayoría de las familias de los pequeños, las cuotas escolares apenas cubren lo más básico.“Ahorita ya no nos alcanza para poder poner gas, para los días fríos que todavía faltan, por eso necesitamos ayuda”, dijo la docente.En rescate de la escuela, un grupo de ciudadanas organizó una caminata con causa, actividad que han denominado Walk for Wellness (Camina por Bienestar).“Es para apoyar a estos niños que tienen muchas necesidades, pero las más importantes están relacionadas con el frío. Necesitan calentones y gas”, dijo Georgina Malonni, una de las organizadoras.El preescolar se encuentra en la colonia Lomas de Poleo, en el extremo poniente de la ciudad. Su nombre hace referencia a una de las mujeres víctimas de feminicidio en la ciudad, quien vivía en esa zona.Cuenta con 150 niños cuyos padres, en su mayoría, son obreros de empresas maquiladoras que apenas cuentan con los recursos necesarios para subsistir.La caminata será el domingo 14 de febrero a partir de las 9 de la mañana. La concentración comenzará en el estacionamiento del parque AquaDif, en El Chamizal, desde 8 de la mañana.Tras un recorrido de 2.5 kilómetros que realizarán a los alrededores, en el mismo sitio les espera un programa musical a cargo de artistas de la localidad.El costo por participar es de 250 pesos, y todo lo que se logre recaudar será en beneficio de ese preescolar.“Quisiéramos reunir unos 38 mil pesos, esperamos poder lograrlo, por eso abrimos las aportaciones de los boletos por si alguien quiere donar más”, dijo Malonni.Los interesados pueden adquirir sus boletos el día de la caminata en el sitio mencionado, o bien acudir a las oficinas ubicadas en la avenida Ejército Nacional número 6151, local 9. (Karen Cano / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.