Ofrece Loaeza estabilidad

A unas horas de asumir la presidencia municipal ante la solicitud de licencia que presentará hoy Armando Cabada Alvídrez, quien busca la reelección, Alejandro Loaeza Canizales ofreció a los juarenses gobernabilidad y estabilidad durante el tiempo que permanezca en el cargo.Si bien no sabe cuánto tiempo encabezará el Gobierno municipal, afirmó que así sean unos días o varios meses, la administración continuará su funcionamiento y se empeñará en trabajar en beneficio de los juarenses al dar continuidad a los planes trazados en el proyecto independiente.“El gobierno no se va a desestabilizar, va a seguir trabajándose en los mismos proyectos; si son seis meses, cuatro o tres, nada cambia, yo creo que ahí la ciudadanía va a tener la seguridad de que su gobierno sigue funcionando de la misma manera”, sostuvo.Aseguró que el relevo en la Alcaldía no tendrá un impacto negativo, porque durante los 15 meses de Gobierno han logrado integrarse en equipo y la guía de trabajo está marcada por el Plan Municipal de Desarrollo, que conoce a detalle porque colaboró en su elaboración al ocupar el cargo de secretario técnico.Además, consideró que está preparado para encarar el reto aun en las condiciones de violencia que se registran en la ciudad, porque no le son ajenas y ha participado en las reuniones de coordinación de seguridad.“Es un reto enorme, sabemos la problemática que está atravesando la ciudad, pero sabíamos desde el inicio de la campaña a lo que veníamos, sabíamos que no veníamos a gobernar una ciudad fácil, que es una ciudad con problemas muy fuertes, pero tenemos la preparación y las ganas para sacar adelante a Juárez”, dijo.Con una militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de al menos 24 años y amplia experiencia como operador político de campañas en varios procesos electorales, Loaeza Canizales afirmó que se siente seguro y capacitado para gobernar la ciudad.Además, expresó que ni su pasado en el PRI, al que renunció hace dos años, ni su estrecha vinculación con el expresidente Héctor Murguía Lardizábal, con quien trabajó en las dos administraciones (2004-2007 y 2010-2013), le incomodan, sino todo lo contrario, porque ahí aprendió lo que sabe.“Nada de eso me pesa, el pasado priista me enseñó que Juárez es una ciudad con problemas, que la democracia debe existir, no me arrepiento de ese pasado, al contrario, me enorgullece, pero ahora soy independiente, tomé una decisión y la sostengo, es una decisión bien razonada y estoy contento con lo que estamos haciendo como Gobierno Municipal y lo que estamos haciendo con Armando Cabada”, expresó.También, afirmó que nadie, ni su primo hermano Leopoldo Canizales Saénz, ni Rodolfo Martínez Ortega, actual administrador de la ciudad y ahora compañero de fórmula de Armando Cabada como alcalde suplente, influirán en sus decisiones, porque el presidente municipal será él y tendrá las atribuciones legales para ejercer su cargo.— Totalmente, con toda la libertad, existe la confianza. Para dar un paso de estas magnitud es porque existe la confianza entre el presidente municipal y un servidor, por supuesto ante el equipo, que es un equipo de él, porque él lo definió, él lo invitó y lo avalo, lo considero un gran equipo, vamos con toda la libertad.— Ninguna presión, al contrario, si se queda sentiré un gran apoyo con él, porque nosotros llegamos como un equipo y como equipo vamos a concluir nuestro período de gobierno. Tiene una de las posiciones más importantes en el gobierno y para mí sería un aliado muy importante, haríamos un equipo como lo venimos haciendo desde el inicio del gobierno, pero el presidente municipal seré yo, él sería el Administrador de la Ciudad, pero buscaríamos hacer la mejor mancuerna.Explicó que Armando Cabada le propuso postularse como diputado federal o local por la vía independiente con el respaldo del proyecto político que impulsa, pero después de analizar ambos escenarios prefirió cumplir con el cargo para el que también fue electo como alcalde suplente.“Lo analicé, lo revisamos juntos y vimos que la mejor decisión era que me quedara cubriéndolo en estos días, que pueden ser pocos o pueden ser bastantes, pero esa fue la decisión que al final del día se tomó”, comentó.Contador público y abogado de profesión, con grado de maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde también imparte clases, el virtual presidente municipal agregó que, como político, una de sus aspiraciones es gobernar la ciudad donde nació hace 46 años y donde vive con su esposa Liliana Fong García y sus tres hijas.Y aunque Alejandro Loaeza dijo que está consciente que llegará a la presidencia municipal para cubrir la licencia de Armando Cabada, subrayó que el compromiso es el mismo: servir a la ciudad y a los juarenses.“Quiero seguir sirviendo a Juárez, si desde la política lo puedo hacer, seguiré buscando una posición, seguiré trabajando, pero por lo pronto ahorita estoy enfocado en este reto tan grande de ser presidente municipal aunque sea por unos cuantos días”, mencionó. (Gabriela Minjáres/El Diario)