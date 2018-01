Se suma Cabildo a demanda de recursos

El Cabildo aprobó ayer exhortar al Gobierno Federal a que realice de manera inmediata el depósito que tiene pendiente con el pueblo de Chihuahua por 700 millones de pesos, demanda que se aprobó remitir al secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya.El regidor Eduardo Fernández Sigala, coordinador de la fracción del PAN, presentó ese punto de acuerdo de manera especial y urgente ayer al final de la sesión ordinaria de Cabildo.El edil recordó el reclamo que hizo el gobernador Javier Corral, acerca de que la Federación retuvo esas participaciones al estado de Chihuahua como represalia.“Es importante que nos manifestemos en el sentido de recuperar este dinero para los chihuahuenses porque es un dinero que no nos está regalando el Gobierno Federal, es dinero de los chihuahuenses”, expuso.Con este punto de acuerdo se enviaría además un mensaje para decirle al gobernador que no está solo, agregó el regidor.Además, el Ayuntamiento ratificó a Imelda Margarita Chávez Cortes como presidenta del Consejo Local de Tutelas y Vocales, y como vocales a Rosa Ema Alvárez Lugo y Elba Gómez Cabral.Igualmente se otorgó un reconocimiento a los ocho tutores del Consejo Local de Tutelas por su destacada y desinteresada labor durante el 2017.En la sesión ordinaria de Cabildo de este jueves también se autorizó desincorporar y enajenar 996 bienes muebles propiedad municipal, clasificados como basura tecnológica.Los bienes serán remitidos a una empresa especializada para su disposición final, sin costo para el Municipio.En otro asunto del orden del día, el Ayuntamiento aprobó un cambio de zonificación de un predio con una superficie de 40 mil metros cuadrados, ubicado en el bulevar Río Candelaria 1143 a favor de la empresa Express Tres Fronteras.Ahí se construirá un complejo logístico que dará servicio a las empresas que ahí colindan, se informó.También se votó a favor de un cambio de uso de suelo de una zonificación secundaria habitacional a servicios y equipamiento con una superficie de 7 mil 418 metros cuadrados, ubicado en la avenida Valle del Sol y Júpiter.En el predio se construirá una tienda Smart de tamaño pequeño y no se permitirá la entrada de trailers al sector, afirmó el regidor Ubaldo Solís, coordinador de la comisión de Desarrollo Urbano.En la sesión de este jueves, se presentó un punto de acuerdo para exhortar al presidente municipal a que se oponga o rechace la presencia de las fuerzas federales y militares en las calles de la ciudad.Sin embargo, el Cabildo acordó por mayoría turnar el asunto a la comisión de Seguridad Pública para una mejor revisión.El regidor José Alfredo González Quintana, del PANAL, quien presentó el punto de acuerdo, explicó que en el período de 2008 a 2011 Juárez se convirtió en lugar número uno de violaciones a los derechos humanos, “no queremos que se repita la historia”.Agregó que no se puede permitir que los juarenses vuelvan a ser presa de secuestros y extorsiones por parte de militares y policías federales.El alcalde, Armando Cabada, dijo que actualmente no se puede estar hablando de los mismos tiempos ni de la misma participación del Ejército y de la Policía Federal, que se dio en aquellos años, por ello dijo que se debe cuidar el mensaje que se mandaría con ese exhorto.“Porque estamos en tiempos de unir, de sumar”, mencionó.La regidora independiente, Irma Medrano igualmente se manifestó en contra de las acciones de la Policía Federal en esos años.El edil del PT, Pedro Matus, dijo que se debe garantizar el respeto de los derechos humanos y “estamos en contra de la intervención de los militares y federales”.Sin embargo se aprobó bajar el punto a comisiones con 17 votos a favor y cuatro en contra.

