Desbandada en Municipio; 'saltan' por candidaturas

El proceso de elecciones 2018, desató una desbandada en el Municipio, pues al menos 11 funcionarios, incluyendo al mismo alcalde, buscan dejar sus cargos este mismo viernes para iniciar con la recolección de firmas y armar sus campañas en busca, unos de la reelección, y otros, por diputaciones.Con el presidente municipal, Armando Cabada, que va por la reeleción, se separarán de su cargo este viernes el director de Centros Comunitarios, Carlos Corona Tarango; el director de Atención Ciudadana, Raúl González Ornelas y el coordinador de Contacto Social, José Luis Leyva González.También, Gerardo Sáenz Montes, quien está en la Secretaría Privada del alcalde. Todos solicitarán licencia para trabajar en la campaña de Cabada.Además renunciarán a sus puestos para buscar diputaciones independientes, la directora del DIF, Marisela Vega Guerrero; el gerente general del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), Víctor Valencia Carrasco, y el coordinador de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública, Esteban Martínez.Los regidores independientes, Pablo Arana Pérez y Margarita Peña Pérez, buscarán una diputación, y ellos igualmente solicitarán licencia mañana en sesión extraordinaria de Cabildo a las 12:00 horas.El alcalde aseguró que serán varios funcionarios los que se separarán de su cargo, sin goce de sueldo, para apoyar su proyecto político.“Serán unas ocho, diez personas a lo más, no necesariamente son puestos principales o directivos”, dijo.Aunque la mayoría de los regidores independientes lo acompañarán nuevamente en la fórmula para la Presidencia Municipal, no renunciarán porque la ley no los obliga, y ellos apoyarán después de su horario de trabajo, afirmó Cabada.En el caso del administrador de la Ciudad, Rodolfo Martínez Ortega, quien va como alcalde suplente, también se dedicará a la campaña después de sus labores, aseguró Martínez.Cabada dijo ayer en entrevista que dejará el puesto por un tiempo máximo de 23 días, con él también se separará temporalmente de la presidencia del DIF Municipal, su esposa Alejandra Carrillo.El alcalde expuso que el lapso que dejará el cargo es indefinido porque no sabe en cuánto tiempo reunirá las firmas que necesita para respaldar su candidatura.“En cuanto se cumpla la meta estaremos regresando como presidente municipal”, declaró.El oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar, explicó que en el caso de los funcionarios que renunciarán, se nombrará a otros que ocupen esos cargos, y se tiene que realizar el proceso de entrega-recepción que marca la ley.En octubre pasado renunciaron a sus cargos para aspirar a una candidatura independiente para una diputación federal, la exdirectora de Desarrollo Social, María Antonieta Pérez Reyes, quien busca la candidatura por el distrito 04.La exdirectora de Educación, Martha Beatriz Córdova Bernal que aspira al distrito 01 y el exdirector de Ecología Jürgen Ganser Carbajal, al distrito 02. (Araly Castañón / El Diario)

