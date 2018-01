Preocupa a empresarios espiral de inseguridad

Dado que la inseguridad crece y no ven una estrategia clara, industriales señalaron que ya existe mucha preocupación de que la extorsión, secuestro y asaltos se vuelvan un problema como sucedió en el pasado.El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Raúl de León Apraez, dijo que por ello el CCE está convocando a los gobiernos estatal y municipal para que expliquen la estrategia, y que aclaren cómo están los presupuestos de seguridad 2018, en qué se van a usar y si hay cambios respecto al 2017.Dijo que después de los homicidios viene la extorsión, el secuestro y los asaltos y con ellos la migración de los inversionistas a El Paso, pues es algo ya conocido por esta urbe.“Esa preocupación la hemos estado externando, se hizo la solicitud el lunes para ver cuándo va a ser la reunión para con las autoridades estatales y municipales… queremos la reunión para ver qué estrategias, que nos digan algunos detalles de cómo piensan trabajarlo, si ya tienen objetivos identificados, porque realmente no sabemos por dónde van las autoridades policiacas”, informó el industrial.“Lo preocupante es que, como sucedió del 2008 en adelante, después de los homicidios viene más violencia como el ‘derecho de piso’, la extorsión, el secuestro y eso es lo que más afecta a todos los industriales, sobre todo en nuestro ramo porque muchos tuvieron que cerrar o irse de la ciudad y eso es lo que más afecta”, indicó.“Luego de los homicidios impunes, empieza un estado sin Derecho, cada quien hace lo que quiere, los grupos delictivos no buscan sólo el narcomenudeo, sino que empiezan a expandirse a otros ilícitos y es donde empieza la extorsión y el secuestro y eso nos preocupa a los industriales”, abundó.De León Apraez recordó los efectos económicos de la inseguridad en el pasado.“Aquí en Juárez nos pegó la inseguridad como el factor número uno, las crisis no le afectan tanto a la zona fronteriza, pero la inseguridad sí; todavía no estamos en ese panorama, estamos creciendo, pero esperemos que lo detengan a tiempo antes de que se empiece a disminuir la inversión en la ciudad”, señaló.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.