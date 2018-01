Se rezaga expedición de licencias de transportista

Cargando

Debido a problemas con el sistema de licencias del servicio público federal de transporte, actualmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cuenta con un rezago de trámites.El delegado de la dependencia, Francisco Orrantia, dijo que la red nacional de la expedición de estos documentos ha estado fallando en todo el país.Dijo que posiblemente estos desperfectos se deben a que durante el sismo ocurrido en la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre hubo destrozos en las oficinas centrales.Esto provocó que desde entonces se tuvieran que estar mudando los sistemas. Sin embargo, aclaró que esto no es oficial.“Esto fue tres días y ya estamos trabajando normal, estamos trabajando con ellos desde hoy (miércoles). Sí hay mucha demanda de licencias, en este tiempo nos tocan renovaciones, pero estamos avanzando y esta semana salimos bien”, indicó.En estos días que el sistema estuvo caído, mencionó, se quedaron rezagados alrededor de 75 trámites, por lo que ayer las oficinas de la dependencia se encontraban saturadas.Quienes requieren esta licencia son trabajadores que transportan turismo, carga especializada, grúas y materiales peligrosos, entre otros rubros, de manera local o internacional.En el segundo de los casos, dijo el funcionario, la situación es más complicada debido a las normas migratorias, sin embargo aseguró que ya han quedado de acuerdo con autoridades estadounidenses para permitir que los choferes puedan trabajar pese a los problemas de expedición de documentos.Esto, a través de un oficio que turnarán a aquellos que por alguna razón no puedan tramitar su licencia, y en donde la dependencia se compromete a expedir el documento en dos semanas.“Nosotros cuando por equis causa no podamos entregar el documento, entregaremos un oficio para que puedan trabajar en tanto se arregla la situación, y ellos (autoridades estadounidenses) pueden revisar en el sistema que todo está en orden”, dijo.Finalmente, invitó a los transportistas a acercarse a las oficinas de la SCT, ubicadas en el cruce de la calle Honduras y la avenida Vicente Guerrero.

