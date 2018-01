Arranca juicio oral por extorsionar a mujer con fotos

Dos hombres que presuntamente amenazaron a una mujer con publicar fotografías íntimas en las redes sociales y en su lugar de trabajo si no les entregaba 5 mil pesos, se encuentran sujeto a un juicio oral acusados del delito de extorsión con penalidad agravada.La víctima fue contactada a través de la red social Facebook, utilizando un perfil falso al parecer por parte de los ahora arrestados Brayan Michel Pérez Silva y David Ruiz Ruiz.En la acusación formulada por una agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte en contra de ambos hombres se señala que el 22 de julio del 2016 de forma indistinta ambos llamaron a la víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– para advertirle que tenían en su poder varias imágenes de ella desnuda y que las harían públicas si no accedía a pagar.Ayer la víctima compareció desde una sala privada y ante un Tribunal de Enjuiciamiento unitario encabezado por el juez Andrés Barrera Rubio, para narrar que el 20 de julio de ese año fue contactada a través de Facebook desde un perfil donde se utilizaba el nombre de Luis Hernández y para enviarle dos fotografías de ella sin ropa.La afectada explicó que preguntó al emisario cómo había obtenido las imágenes y cómo sabía que se trataba de ella pues en las fotografías sólo se veía su cuerpo pero no el rostro. Y le respondieron que tenían un celular lleno de fotografías de ella y de su pareja.La declarante detalló que pudo establecer que los extorsionadores la habían ubicado gracias a un video subido por la empresa inmobiliaria para la que laboraba en esa fecha y donde también venía su correo electrónico, el cual estaba vinculado a su cuenta de Facebook.Para obligarla a pagar, presuntamente Pérez Silva y Ruiz le dijeron a la víctima que iban a publicar sus fotos en las redes sociales, en su lugar de trabajo y en un periódico, por lo que ella les preguntó qué garantía tendría de que al pagar ya no la iban a volver a molestar y ellos respondieron que no había ninguna seguridad. Por lo que decidió presentarse a denunciar.El 22 de julio pactó entregar el dinero y después de ordenarle ir a varios lugares finalmente se le indicó dejar la bolsa con el dinero debajo de su automóvil, estacionado en la calle Jacinto Benavente casi cruce con Ejército Nacional a donde presuntamente se presentaron los ahora procesados.De acuerdo con la Fiscalía, David Ruiz recogió el dinero y Brayan se quedó esperándolo en una banqueta cercana a donde estaba aparcado el auto.Ayer los abogados de los acusados dijeron que sus representados son inocentes. El defensor de Brayan Michel aseveró que el error de este fue estar en el lugar y a la hora equivocada, anunció que presentará como testigos a la mamá y a la novia de este detenido, la primera dará a conocer que Brayan fue enviado a ese lugar por ella y la segunda que le prestó un carro a Brayan y ese vehículo después fue encontrado desmantelado. (Blanca Carmona)

