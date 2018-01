Ni ropa de cama tiene IMSS, denuncian

Pacientes del Seguro Social deben reposar en camas forradas con papel madera y cubrirse del frío con pañales para adulto porque no hay suficiente ropa de cama limpia, denunció el sindicato del organismo.La representación gremial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) documentó en unas fotografías, de las que El Diario tiene una copia digital, que empleados del Hospital 6 han tenido que recurrir a tales medidas luego de que la planta de lavado no satisface la demanda de estos insumos.Víctor Manuel Rivera Villarreal, secretario del Interior y Propaganda del sindicato en Juárez, denunció ayer que sólo funciona una de las cinco lavadoras que hay, por lo que no se alcanza a higienizar todas las sábanas, batas, uniformes quirúrgicos, cobertores y ropa de cirugía.Las imágenes también muestran que los derechohabientes han tenido que acostarse sobre camas sin sábanas y utilizar botas quirúrgicas de tela en los pies para cubrirse del frío.Empleados del Seguro Social confirmaron a El Diario la falta de operatividad plena de planta de lavado.De acuerdo Víctor Manuel Rivera Villarreal, secretario del Interior y Propaganda del sindicato en Juárez, dicha recibe 7 toneladas diarias de carga provenientes de los tres hospitales, 14 unidades de Medicina Familiar (UMF) y tres guarderías del instituto, pero sólo puede procesar dos.Dijo que las máquinas, ubicadas en el edificio que alberga al Hospital General de Zona #35 (HGZ), que se encuentra en la avenida Valentín Fuentes, tienen más de 20 años de antigüedad, cuando su vida útil es de hasta cinco años.La única lavadora que da servicio al IMSS, señaló, funciona 16 horas al día, por lo que el desgaste es inminente.El delegado del Seguro Social, Cristián Rodallegas Hinojosa, está enterado del problema porque realizó una vista al complejo hace cuatro años, aseguró Rivera Villarreal.En respuesta, César Neave Valenzuela, director del HGZ #6, dijo que el instituto procedió a enviar ropa hospitalaria a ser lavada en la ciudad de Chihuahua ante el déficit operativo que hizo crisis ayer por la mañana.El funcionario aseguró que esta medida es temporal, pues estará vigente sólo hasta que técnicos concluyan la reparación de dos máquinas de la planta de lavado local.En un comunicado oficial, Neave Valenzuela informó que ayer por la mañana llegaron a Juárez 350 prendas que, aseguró, son suficientes para “evitar que se vuelva a dar una situación como la reportada por la mañana”.“La Delegación Estatal tomó medidas inmediatas para regularizar y mantener el inventario de ropa hospitalaria, de tal forma que la dotación tanto de ropa usada como nueva, sigue llegando en forma oportuna, pese a que en buena cantidad la están enviando para lavar trayéndola limpia de Chihuahua”, dijo en el boletín. (Fernando Aguilar / El Diario)

