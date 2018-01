La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez inició ayer con la asignación de descuentos y prórrogas de pago de inscripción para estudiantes que iniciarán clases el próximo semestre enero-junio 2017.“Se trata de un apoyo que brinda la universidad para impedir que los alumnos dejen su carrera por falta de recursos”, dijo Rafael Ruvalcaba Martínez, subdirector de contabilidad de la Máxima Casa de Estudios.Mencionó que en promedio se estima que durante el presente período serán alrededor de 4 mil prórrogas las que se autoricen, el plazo termina el sábado 13 de enero.El apoyo resulta de mucha ayuda para estudiantes como Clara López, estudiante de Turismo del quinto semestre, quien acudió ayer a solicitarlo.“A veces dejamos todo para el último y no completamos. Se me hace una buena forma de apoyar a los estudiantes. El primer pago lo hago antes del 31 de enero y después tengo otras dos mensualidades y así es más fácil”, dijo.Ella es la primera vez que pide este beneficio, pero hay estudiantes como Alejandro Rivas que ya lo han solicitado varias veces a lo largo de la carrera.“Ahora me ayuda bastante porque no tenía trabajo y con esto ya es un gasto menos que tengo, al menos en lo que consigo trabajo”, dijo el estudiante de Ingeniería en Sistemas del octavo semestre.Los estudiantes que cuentan con adeudos anteriores pueden solicitar el descuento del 60 por ciento, siempre y cuando el pago lo realicen durante el mes de enero.Quienes no pueden pagar el monto de su inscripción, pueden solicitar la prórroga en 3 mensualidades.Los interesados tienen hasta el 19 de enero para realizar el trámite en el Gimnasio Universitario, de 8 de la mañana a 3 de la tarde y el sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde.Rafael Ruvalcaba, subdirector de contabilidad, destacó que en cualquiera de los casos los estudiantes tienen como fecha límite de pago de inscripción el 31 de enero, por lo que se deberá considerar el horario en los bancos correspondientes o cajas de la Rectoría que es de las 8 de la mañana a 2:30 de la tarde.“Lo único que deben de hacer es venir en forma personal y aquí platicamos con ellos y nos dicen cuál es su problema económico y llegamos a un acuerdo”, dijo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.