'Encierran' a vecinos obras en la Pedro Rosales

Vecinos de la calle Pedro Rosales de León, donde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) repara un colector de aguas residuales, comenzaron a resentir las afectaciones del cierre del cruce con Valentín Fuentes.Mencionaron que no hay señalización de vías alternas y han batallado para ingresar a sus fraccionamientos.“Oiga, y ¿cómo salgo de aquí? Tengo que llegar a aquella calle pero más tarde van a venir por mí y no se ve claro por dónde puedan pasar los carros”, dijo una vecina de la colonia Los Álamos mientras caminaba a la orilla, de donde los trabajadores cavaban zanjas ayer en la tarde.Comerciantes establecidos en el sector también se vieron afectados por el bloqueo.“Sí es un problema, pues a nosotros nos afecta porque utilizan de paso nuestro estacionamiento y ya no llegan nuestros clientes porque batallan para estacionarse”, se quejó Bertha Santillán, trabajadora de una florería ubicada en una plaza comercial en ese cruce.En la zona no se ven señalamientos de vías alternas.Trabajadores contratados por la Conagua rompían ayer el concreto de la calle Pedro Rosales de León para comenzar a reponer la tubería. Las obras tardarán nueve meses, de acuerdo con el programa dado a conocer por la dependencia federal.En la plaza comercial, Gely Bustamante, propietaria de una estética ubicada ahí, dijo que hay automovilistas que no respetan que está restringido el acceso e ingresan al estacionamiento de la plaza para cruzarse al otro lado.“Las personas que pasan agarran como pista la plaza. Inclusive hasta se suben a las banquetas para pasar”, manifestó inconforme. “Ya aquí los locatarios hemos platicado de eso, parece que sí nos está afectando”.El cierre está afectando directamente a los habitantes y comerciantes de los fraccionamientos San Miguel de Allende, Las Fuentes, Los Bosques, Tercera Burócrata, Villas San José, Los Volcanes, Los Mirolos, Los Nogales, Chihuahua, Cuernavaca y Cuernavaca II, de acuerdo con el reporte de la Conagua.En otro sector de la ciudad, se prevé que los trabajos también de la Conagua que se concentran en la calle Pedro N. García, a un costado de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) causen embotellamientos una vez que avancen por el eje vial Juan Gabriel, rumbo a la calle Rumania, a espaldas de los patios de la Fiscalía estatal.Las obras iniciaron ahí el viernes con la reposición de un colector de aguas residuales.En esa zona se concentra un complejo de oficinas de Gobierno del Estado. Además, por cada sentido hay sólo dos carriles de tráfico común, pues el tercero lo ocupa el ViveBús.El jefe de Distrito de Riego 005 de la Conagua, Ricardo Valdés Morales, dijo el lunes que están viendo ya con la Dirección General de Tránsito Municipal los operativos que se habrán de implementar para evitar congestionamientos vehiculares. (Javier Olmos / El Diario)

