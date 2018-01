Alza récord de precios 'ahorca' a juarenses

A María Estela Aguilera cada vez le alcanza menos para el ‘mandado’. Ante los aumentos, dice, ha tenido que limitar su consumo para poder completar lo necesario para vivir.Además ella y su esposo han tenido que dejar de utilizar su automóvil para ahorrar en gasolina y en la casa cuidan de no consumir tanto gas, cuenta.Su caso no es el único aquí, puesto que la tasa de inflación general en diciembre de 2017 en Ciudad Juárez cerró con un 6.79 por ciento en los precios a los consumidores.Desde los combustibles y los alimentos hasta los medicamentos sufrieron alzas vinculadas a los aumentos del dólar o factores relacionados al ‘gasolinazo’ de 2017.La inflación de diciembre no sólo rebasó la tasa a nivel nacional de 6.77 por ciento, sino que mostró su nivel más alto para un cierre de año desde el 2000 cuando fue de 9.52 por ciento.De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), los rubros de productos y servicios que más aumentaron en Ciudad Juárez durante el 2017 fueron: el de alimentos con un encarecimiento del 7.65 por ciento, los medicamentos un 7.47 por ciento, las gasolinas hasta un 17.42 por ciento y el Gas Licuado del Petróleo (LP) un 49.47 por ciento.Sentada a las afueras de un supermercado, María Estela comentó que el encarecimiento ha pegado porque ahora se “acompletan menos cosas, tenemos que comprar en menor cantidad que antes para poder cubrir lo necesario; por ejemplo, ahora compramos mucho pollo para ahorrar”.En el caso de Heriberto, el golpe no se ha reflejado porque gana en dólares y por el tipo de cambio alcanza para más. Sin embargo, reconoció que sí ha visto un aumento en los productos que consume normalmente.En el caso de los alimentos, el INPC reportó que los que sufrieron mayor incremento son: la cebolla un 56.23%, la calabacita 34.53%, la zanahoria 30.65%, el limón 31.59%, los chiles frescos 25.84%, la carne de pollo y el azúcar 15.81%, el frijol 12.85%, la papa 12.24%, el tomate 11.30% y la naranja 10.25%.La tasa de inflación general de Ciudad Juárez en diciembre resultó la más alta de los últimos 17 años para un cierre de año, misma que con un porcentaje de 6.79 por ciento sólo está por debajo del registro de diciembre del 2000, cuando fue de 9.52 por ciento.La Cámara de Comercio y economistas señalaron que los principales factores que presionaron los precios al alza, fueron el encarecimiento del dólar y el ‘gasolinazo’ de inicios del año pasado.Los analistas explicaron que el valor de la divisa afectó porque una parte de lo consumido en la frontera (producto final o insumos) es comprado en dólares, mientras que el aumento en el valor de los combustibles pegó en los costos de operación de las empresas (fletes y logística en general).Apenas en diciembre, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), informó que la población de Chihuahua que no alcanza a cubrir el costo de la canasta básica con su salario subió del 23.5 al 26.9 por ciento entre el tercer trimestre del 2016 y el mismo período del 2017.En ese contexto, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) aumentó el salario mínimo diario a 88.36 pesos desde el primero de diciembre pero no se alcanzó la Línea de Bienestar de 95.24 pesos. (Abraham Rubio / El Diario)* Cebolla: 56.23* Calabacita: 34.53* Zanahoria: 30.65* Limón: 31.59* Chiles: 25.84* Tasa general: 6.79* Alimentos: 7.65* Medicamentos: 7.47* Gasolinas: 17.42* Gas L.P.: 49.47

