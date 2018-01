'Conflicto entre gobiernos afecta más a ciudadanos'

La polémica entre el gobernador Javier Corral Jurado y el Gobierno Federal tras la denuncia pública del primero tiene tintes electorales, consideraron académicos y activistas.Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), dijo que, aun cuando es importante hacerlo del conocimiento de la sociedad, el asunto debe atenderse de manera institucional.“No nada más debe hacerse la denuncia pública, sino también poner algún tipo de reporte en la contraloría federal. Si alguien no está canalizando recursos públicos a donde debe ser, eso es un delito y eso no se resuelve con una conferencia de prensa”, comentó.Consideró que, si el tema no se resuelve a través de las vías institucionales, de poco sirve que sea del dominio público.Para Eduardo Borunda Escobedo, académico de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), esta denuncia está inmersa en un contexto político-electoral que no beneficia a la población chihuahuense.Desde el punto de vista del experto en política, esta situación contribuye a enrarecer el clima electoral.“No le conviene a la comunidad chihuahuense que este clima predomine sobre el funcionamiento de la administración pública. Creo que debe hacer mayor coordinación intergubernamental y hay ya una ruptura entre Federación y Estado, donde los perjudicados son los ciudadanos”, opinó.Sergio Meza de Anda, director de Plan Estratégico de Juárez, se pronunció a favor de que se sancione a quien deba sancionarse.“Lo que no debemos permitir es que en estos momentos de elecciones, las instituciones estatales, federales o municipales se manejen para beneficiar a tal o cual candidato”, indicó.Representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llamaron al Gobierno Federal no mezclar el asunto de los recursos públicos con las investigaciones en actos de corrupción, pues resaltaron los más perjudicados son los chihuahuenses.Juan Carlos Sapién de Anda, coordinador en turno del CCE, dijo que la cúpula empresarial respalda el ataque e la corrupción, por las afectaciones económicas que hoy en día todavía resiente Chihuahua.“Que se aclare todo y que no se confunda con los esfuerzos en las investigaciones. Hay necesidad de recursos para cubrir el déficit que tenemos”, recalcó.Jesús Andrade Sánchez Mejorada, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) mencionó que debe existir cordura en ambas partes.Insistió en que al estado le urgen de fondos para operar y que en esta disputa la perjudicada es la sociedad.“Chihuahua requiere de esos recursos. El estado aporta lo suficiente y justo que se le retribuya. Como sociedad no queremos vernos perjudicados por estos desencuentros”, declaró.Sánchez Mejorada indicó que a nivel nacional Coparmex ha pugnado por que se investiguen y se castiguen los actos corrupción.“No queremos que queden impunes ni que se dé freno a las investigaciones y que tanto a Chihuahua como a Juárez se le entregue lo que es justo”, remarcó el dirigente del sector patronal.