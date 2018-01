Escuchan por primera vez

Cargando

A sus 4 años, Dayana Fernández escuchó por primera vez su nombre fuerte y claro, luego de que una doctora le encendiera los aparatos auditivos que le colocó en ambos oídos.Su reacción parecía de nervios y sorpresa, volteaba a ver a su madre y sonreía.Ella y otros nueve niños de cinco años y menores con problemas auditivos severos recibieron ayer de las autoridades de Salud los aparatos, después de que por meses o años estuvieron aprendiendo el lenguaje de señas.A Dayana le detectaron sordera profunda a los 2 años. Su madre, Brenda Zubía, se dio cuenta a través de una prueba de tamizaje que no escuchaba con eficiencia.“Antes tenía que hablarle muy fuerte para que me hiciera caso, fue cuando descubrí que tenía una pérdida de audición. Cuando le gritas su nombre sí voltea, pero se nota que no oye muy bien. Es triste porque quisieras que sí te oyera y hablara bien”, explicó su madre.Después de que le colocaron los auxiliares, todo empezó a cambiar.“Va a mejorar mucho su audición, ahorita tiene una carita de asombrada porque ya oye”, afirmó Brenda después de ver la reacción de su pequeña.En un evento encabezado por el secretario de Salud estatal, Ernesto Ávila Valdés, y funcionarios en esta ciudad, se entregaron 17 aparatos auditivos a diez niños, algunos con el problema en ambos oídos, con una aportación federal de 267 mil 612 pesos en un evento que se realizó ayer en el Hospital Infantil de Especialidades.Mara Esparza Castro, especialista en audiología, autoneurología y foniatría del HIES, dijo que estos niños nacieron con un problema llamado hipoacusia, una malformación congénita que se puede detectar en una prueba de tamizaje o en estudios más profundos, aunque no todos tienen acceso a ellos.En esta ciudad, únicamente se realiza el tamiz a los bebés que nacen en el Hospital de la Mujer, expuso.Agregó que, en promedio, 30 de cada mil niños que nacen en Juárez tienen este problema, que es más frecuente que el Síndrome de Down y el paladar hendido.Una gran cantidad de ellos no tienen acceso a la adquisición de un aparato porque cada uno supera en el mercado los 28 mil pesos.El Seguro Popular, a través del seguro médico Siglo XXI, es la única institución que otorga a sus pacientes este beneficio, aseguró.Para detectar el problema existen diferentes criterios, explicó la especialista en audición, equilibrio y lenguaje.El primero de ellos es la aplicación de un tamiz auditivo neonatal obligatorio en el país a todos los recién nacidos, para determinar problemas auditivos.Si un bebé no aprueba el tamiz se llega al paso siguiente, canalizándolos al Hospital Infantil para la aplicación de otra prueba de potenciales provocados auditivos de tallo cerebral, una prueba más profunda que indica si el niño oye bien o si tiene un problema auditivo y en qué grado.Dijo que antes de los 5 años el cerebro responde de forma ideal. Después de los 5, por más que se estimule el oído jamás tendrá una función normal.Los niños beneficiados ayer fueron detectados desde 2017, pero apenas se les entregaron los adaptadores debido a que el Gobierno federal se tardó en entregar el presupuesto ya establecido con anterioridad, acusaron los médicos. (Javier Olmos / El Diario)

