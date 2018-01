Avanza lento hospital de cancerología

El hospital de cancerología que se construye desde hace tres años en los terrenos del exhipódromo y galgódromo de Ciudad Juárez se pondrá a funcionar “a medias” para finales de 2017, informó el secretario de Salud, Ernesto Ávila Valdés.El funcionario estatal adelantó que en ese espacio se abrirá el área de consulta externa y quimioterapias para adultos y niños, para lo que se destinará una inversión inicial de 200 millones de pesos.Expuso que la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado tiene ya el proyecto ejecutivo de las obras y sólo falta licitarse, aunque no adelantó tiempos.Para que el hospital opere al cien por ciento se debe construir un “búnker” y llenarlo de equipo, entre éste un acelerador lineal, comentó. Para ese efecto se requieren unos 180 millones de pesos, dijo.Además, para la operación deben solicitarse los permisos de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda, lo que puede tardar año y medio en realizarse, agregó.Sin embargo, no todo el complejo médico que se pretende construir en esos terrenos ubicados sobre las avenidas Vicente Guerrero y Antonio J. Bermúdez está resuelto.Sobre el Hospital de Especialidades que se encuentra dentro de ese perímetro, Ávila Valdés dijo que no hay recursos todavía.“El Hospital General esperará para obtener el recurso porque se requieren más de mil millones de pesos para terminarlo y equiparlo”, agregó el secretario de Salud.Dijo que esas obras no tienen recurso asignado por parte de la federación. “El otro (el hospital general) va a quedar ahí hasta que quede el recurso de la Federación”, anotó el funcionario estatal.Ambas construcciones iniciaron en diciembre de 2014 durante la administración del exgobernador César Duarte y a la fecha se han invertido alrededor de 450 millones de pesos en ellas, aunque todavía se encuentran incompletas, según archivos periodísticos.Para la unidad de cancerología se contempla la construcción de un vestíbulo, administración hospitalaria, recepción, consultorios, braquiterapia, farmacia, servicios generales y área administrativa, entre otros, trascendió.• Vestíbulo• Administración hospitalaria• Recepción• Consultorios• Braquiterapia• Farmacia• Servicios generales• Área administrativa

