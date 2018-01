Buscan sancionar a quienes ocupen cajones 'handicap'

Tras observar el uso regular e inadecuado de cajones de estacionamiento para personas con discapacidad en la Unidad Administrativa Municipal “Benito Juárez”, regidores solicitarán vigilancia especial a la Dirección General de Tránsito y que se apliquen sanciones.Según la DGTM, una multa por estacionarse en un lugar para personas con discapacidad es de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 1,509.80 pesos, sin derecho a ningún descuento.“Se ha detectado a conductores que no respetan estos espacios y obligan a quienes los necesitan a estacionarse en lugares alejados de las entradas, además de bloquear rampas en este y otros edificios municipales”, dijo Carlos Ponce Torres, regidor coordinador de la Comisión de Transporte.Dijo que algunos ediles incluso han tenido que llamar la atención a quienes realizan esta práctica, lo que ha generado algunos roces entre usuarios del estacionamiento y funcionarios.En la reunión de la comisión, de la que también son parte la regidora Janet Francis Mendoza Berber y Juana Reyes Espejo, realizada la mañana este lunes, se indicó que será enviado un oficio a la titular de la Dirección General de Tránsito del Municipio (DGTM), Verónica Jaramillo Argüelles, para solicitarle su apoyo.Los ediles indicaron que esta situación también se les ha reportado en otras dependencias públicas, en donde los automovilistas se ubican inclusive frente a las rampas.“Inicialmente se les va a solicitar que de manera cortés pidan a los guiadores que no se estacionen en los lugares especiales para discapacitados cuando no tengan derecho, y si ya lo hicieron que retiren sus vehículos”, dijo.Si después de llevar a cabo la campaña de concientización las personas insisten en continuar con esta práctica se procederá a aplicar las sanciones correspondientes, dijo. (Karen Cano)

