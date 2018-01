Mediante tres videos anónimos difundidos en redes sociales, un supuesto policía municipal le exige la renuncia al secretario de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Realivázquez Domínguez.En el mensaje con voz distorsionada, la persona advierte que si el secretario no renuncia “a la brevedad” lo confrontarán.“Si usted no renuncia a la brevedad nos vamos a ver las caras y no serán voces, seremos presencia, seremos miles, seremos familias y tendremos nombres y vamos a exigir su renuncia porque ese es el objetivo, su renuncia”, dice la persona de voz distorsionada.En el mensaje anónimo también se queja de la carga de trabajo que implica ser policía municipal.“Renuncie, eso es lo que queremos, no sus maquilladas 8 horas de trabajo, necesitamos que su tiranía termine”, agrega la persona que presuntamente es policía municipal.En otro video dirigido al presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, la voz anónima demanda al edil que remueva del cargo al jefe policiaco, por ser el supuesto causante de la ola violenta que ha dejado varios muertos, incluso de tener a mandos corruptos, coludidos con grupos criminales.Le advierten de que está generando una guerra por el proteccionismo que le brindan a un grupo dedicado al narcomenudeo.El alcalde aseguró que los elementos de la SSPM trabajan en buenas condiciones y negó que haya inconformidad como se ha publicado en los videos anónimos en los que se pide que renuncie el secretario.Ayer el secretario reprobó las manifestaciones anónimas y exhortó al personal a continuar trabajando a favor de la ciudadanía.Se dijo respetuoso de los derechos como la libertad de expresión de los elementos, pero también recordó las obligaciones del personal operativo contenido en el Reglamento del Sistema Municipal de Seguridad Pública.Este documento menciona que es obligación de los elementos fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando.Así como de abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las Instituciones, dentro o fuera del servicio.Los videos, dijo, Realivázquez Domínguez, pueden obedecer a “intereses afectados que anteriormente estaban vendidos por otros mandos. Yo he demostrado con hechos el trabajo, no con palabras”, aseveró.Hasta ayer, dijo el servidor público, ningún elemento ha interpuesto alguna queja formal contra su persona o algún mando de la SSPM.El servidor público consideró que se trata de alguna persona tal vez resentida con su trabajo y descartó renunciar al cargo, al asegurar que está trabajando a favor de la seguridad de los ciudadanos.Dijo que los agentes preventivos saben que él mantiene abierto los canales de comunicación y conminó a los oficiales que puedan estar inconformes a exponer sus quejas laborales por las vías correspondientes.El fiscal Jorge Nava López, dijo que ante esta fiscalía no existe ninguna denuncia contra Ricardo Realivázquez y desestimó el contenido de los videos.El fiscal avaló la labor del secretario al frente de la SSPM.Trascendió que tanto la FGE como la SSPM indagan la autoría del material gráfico y han ubicado a un exelemento de Tránsito entre los involucrados.

