Millonarios intentos de soborno

Policías municipales aseguraron en diversas intervenciones realizadas durante el 2017, un millón 740 mil 978 pesos y 117 mil 506 dólares (2 millones 258 mil 465.32 pesos), como evidencia en la probable comisión del delito de promoción de conductas ilícitas, dio a conocer Arturo Sandoval Figón, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).El delito que se castiga con prisión de seis meses a cuatro años y de 100 a 500 días de multa, según el artículo 274 de los delitos contra el servicio público cometidos por particulares, del Código Penal del Estado.El dinero fue entregado como evidencia ante el Ministerio Público, que a su vez lo consigna, –previa cadena de custodia– junto con el acusado ante un Tribunal de Control.Arturo Sandoval Figón, dijo que durante los primeros días de este año ya se registraron los primeros arrestos por la probable comisión de este delito.El primero de enero los policías municipales arrestaron a Rubí Daniela C. L., de 24 años, y a Juan Francisco Javier I. D., de 29 años, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud y promoción de conductas ilícitas.El arresto ocurrió cuando la pareja peleaba en el cruce de las calles Berquelio y 16 de Septiembre.Aunque inicialmente sólo se acreditaba una falta administrativa al alterar el orden público, al realizarles una inspección les localizaron cuatro envoltorios de heroína.Para evitar el arresto, la pareja supuestamente ofreció 9 mil 790 pesos y 38 dólares, por lo que fueron detenidos y consignados ante la representación social.Al día siguiente los agentes preventivos arrestaron a Javier F. J., de 36 años, y Sergio C. L., de 29, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de usurpación de funciones y promoción de conductas ilícitas.Un exagente ministerial y su acompañante fueron detenidos por supuestamente embriagarse en la vía pública en el cruce de las calles Niño Artillero y Fortín de la Soledad a un costado de un vehículo de color blanco de reciente modelo.Sergio C. L., de 29 años, se identificó como agente de la Fiscalía General del Estado (FGE) y mostró una identificación oficial, sin embargo, el Sistema de Plataforma Juárez arrojó que esta persona dejó de pertenecer a la corporación desde el 2010, por lo que fue puesto bajo arresto.Javier F. J., de 36 años, supuestamente trató de sobornar a los policías con 400 pesos para que dejaran en libertad a su acompañante, por lo que también fue arrestado por promoción de conductas ilícitas.

