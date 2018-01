'Megabordos', peligrosos y sin sentido: colonos

La colocación de 8 bordos de casi 30 centímetros de alto sobre la vialidad, resulta sin sentido y hasta peligrosa para los usuarios y residentes de la calle María Martínez, en la colonia Bellavista.“Yo estaciono mi camioneta aquí afuera, estoy en peligro de que al desviar los bordos los carros le den directo”, dijo Socorro, una residente del sector.Expresó que no entiende cuál es el sentido de estas estructuras, puesto que en lo que refiere a la reducción de velocidad, cada esquina cuenta con 4 señales de alto.“Aquí nadie pasa rápido, nada más los policías”, dijo.Estos reductores de velocidad, también llamados “bordos pompeyanos”, fueron colocados como parte de un proyecto que lleva a cabo el Municipio para implementar una ciclovía en el Centro de la ciudad.Los bordos son hechos con cemento y se encuentran uno tras otro a ambos lados de la calle cada 50 metros, y orillan a los automovilistas a circular en zigzag, además impiden el estacionamiento a los habitantes del sector.Durante un recorrido por el área, se pudo constatar que los automovilistas conducen de manera accidentada por el sitio, esquivando montículos de escombro que no han retirado, y entre los bordos ya colocados.En más de una ocasión, se ven obligados a detener la marcha del vehículo, para poder dar paso al que viene en sentido contrario, de otra forma no lograría circular también.“Yo no tengo carro, pero mis clientes sí, cuando vengan será más difícil para ellos circular por aquí o estacionarse”, dijo Antonio, quien atiende un negocio de venta de menudo en la calle donde se colocaron los reductores.Las obras están a cargo de la Dirección de Obras Públicas del Municipio y se pueden observar desde la calle Mariano Abasolo, a dos cuadras de la Gran Plaza Juan Gabriel, hasta la calle Oro.De los vecinos entrevistados, sólo una dijo que podía ayudar a reducir la velocidad de las personas que manejan en estado de ebriedad rumbo a los bares y cantinas de la avenida Juárez.“Yo no lo veo mal, sirve que no le dan tan rápido. Siempre que andan borrachos pasan por aquí”, dijo Mary Olivas. (Karen Cano / El Diario)

