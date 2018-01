Un hombre fue detenido y puesto a disposición de un Tribunal de Control acusado de haber cometido un abuso sexual en contra de su hijo biológico, de seis años de edad.El Tribunal le impuso la medida cautelar de prisión preventiva al acusado, Sergio Ornelas Saldaña, para garantizar la seguridad del niño al determinar que el sospechoso tiene derechos sobre el pequeño y podría influir para que no declarara en contra de él o volver a agredirlo.Ayer Ornelas fue trasladado a la quinita sala de los juzgados locales a disposición del juez de Control Adalberto Contreras Payán, para que una agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la Fiscalía estatal le formulara cargos legales.La fiscal le informó al propio arrestado y al juez que el MP sigue una investigación en contra de él por hechos que ocurrieron en diciembre pasado, sin poder precisar fecha debido a la edad de la víctima, en el interior de una casa en la colonia Eréndira.“Ejecutó actos sexuales sin llegar a la cópula… tocamientos por debajo de la ropa siendo su padre biológico”, indicó la representante social para luego clasificar los hechos como constitutivos del delito de abuso sexual contemplado en los artículos 174 y 175 fracción VII del Código Penal del Estado de Chihuahua.“A quien sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona menor de catorce años o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, o la obligue a observar o ejecutar dicho acto, se le impondrán de tres a diez años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa. Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad”, señala el apartado 174.Mientras que la VII fracción del 175 refiere que el castigo antes señalado aumentará en dos terceras partes cuando el ilícito se cometa por personas que tengan un vínculo por consanguinidad con la víctima.Por lo que de ser encontrado culpable, Ornelas Saldaña podría alcanzar una pena máxima de 16 años y ocho meses de prisión, dijo la fiscal al solicitar al juez que le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva.La representante social también indicó que de ser liberado, Ornelas podría influir en la declaración de la víctima y los testigos así como volver a repetir la presunta conducta. Por su parte, el abogado defensor le dijo al juez que existen otras cautelares que podrían evitar un riesgo para el menor; también afirmó que la Fiscalía cuenta con los medios para recabar los datos de prueba que considere necesarios y que el niño tiene derecho a que su padre le provea de lo necesario para sobrevivir.Al final el juez dijo que estaba parcialmente de acuerdo con el defensor pero también consciente que toda autoridad está obligada a velar por el interés superior del menor, es decir, garantizar su seguridad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.