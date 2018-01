Organizaciones de la sociedad civil cuestionaron al Gobierno del Estado por las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la adquisición de las placas metálicas para vehículos.José Márquez Puentes, integrante de la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción, dijo que esta situación debe ser sancionada en apego a la ley y, además, iniciarse una investigación para determinar si los productos adquiridos fueron los de mejor precio y condiciones en el mercado.“La justificación no es válida”, dijo. “El Estado pudo fácilmente, y lo hizo en su momento, expedir documentos de tránsito provisionales para el tráfico de vehículos mientras llegaban las placas respectivas. Así es como debe procederse y como se ha hecho”, agregó.La Auditoría Superior del Estado (ASE) reveló que la administración cometió anomalías al pagar casi 15 millones de pesos de forma directa a la empresa Talleres Unidos Mexicanos por las placas y engomados para 2017, cuando debía hacer una licitación pública. (Fernando Aguilar)José Márquez Puentes, integrante de la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción, consideró que al haber transcurrido entonces algunos meses desde el inicio de la administración, el Gobierno del Estado debió prever cuáles eran las necesidades en ese momento de modo que pudiera haber cotizado precios y licitado la adquisición.La Secretaría de Hacienda justificó que de no haber adjudicado directamente la compra de estos objetos, la integridad de la población se habría puesto en riesgo, ya que la circulación de vehículos sin placas abona a la inseguridad.Desde el punto de vista de Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), es de poca utilidad que la ASE señale estas irregularidades si no hay verdaderas sanciones contra los funcionarios que malgastan el dinero del Estado.El activista señaló que la falta de sanciones ha generado cinismo entre los servidores públicos porque parece no haber consecuencias para sus errores u omisiones.“Si pueden hacer su trabajo que lo hagan bien, si no, que dejen que alguien más lo haga, porque el pretexto de que ‘estaba mal y tuvimos que terminar haciéndolo mal también’, no es válido. Debemos exigir que con todo lo que se les paga hagan su trabajo bien”, comentó. (Fernando Aguilar / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.