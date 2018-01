Bajan enfermedades respiratorias; piden no descuidarse

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) en el estado de Chihuahua han ido a la baja en los últimos días, señalan informes de vigilancia epidemiológica oficiales.De acuerdo con la Secretaría de Salud del Gobierno federal, en la penúltima semana del año pasado estos padecimientos tuvieron una incidencia de 418.4 casos por cada 100 mil habitantes.La cifra se mantiene a la baja desde la semana epidemiológica número 48, que corresponde a la última de noviembre.En esa ocasión, la incidencia fue de 542.3 casos por cada 100 mil habitantes, pero en las siguientes fue de 507.5, 467.3 y 418.4.Lo anterior significa que el Sector Salud ha dado menos consultas médicas por infecciones respiratorias agudas en ese lapso.A pesar de este panorama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llamó a no bajar la guardia, por lo que pidió a la población en general seguir las recomendaciones básicas para evitar enfermarse.Una de ellas es no exponerse a los cambios súbitos de temperatura, pues pone en un estado de vulnerabilidad al organismo.Otro consejo de los expertos es abrigarse bien utilizando guantes, bufanda, gorro, suéteres y chamarras con los que las personas se aseguren de cubrirse del frío. Los médicos sugieren incrementar el consumo de cítricos, que tienen grandes dosis de vitamina C, la cual ayuda a fortalecer al sistema inmunológico.Los síntomas que permiten identificar una posible infección respiratoria son dolor de cabeza, debilidad muscular, dificultad para respirar, malestar generalizado, dolor de huesos y articulaciones, ardor o dolor de garganta, tos y estornudos o flujo nasal, señaló el IMSS.La dependencia de salud aconsejó a quienes ya sufren alguna infección tomar abundantes líquidos, no automedicarse, guardar reposo y evitar cambios bruscos de temperatura.Signos que deben motivar una visita al médico, añadió, son fiebre, respiración rápida, falta de aire, sibilancias o si se hunden las costillas al respirar.

