Temen bajen ventas ante cierre de calle por obras

A pesar de que les avisaron que la calle Pedro Rosales de León será cerrada en varios tramos durante siete meses por la reposición de un colector, locatarios ubicados a lo largo de esa arteria manifestaron incertidumbre ante el hecho de que probablemente caigan sus ventas por la restricción del acceso a sus clientes.“Yo pienso que sí nos va a afectar. Aquí el tráfico de por sí se acumula mucho en horas pico, ahora no me imagino cuando la calle esté cerrada, va a ser peor”, manifestó María Bustamante, trabajadora de la estética “Gely’s” ubicada en una plaza comercial en el cruce con la Valentín Fuentes.La Comisión Nacional del Agua (Conagua) arrancará mañana con la primera etapa de cambio de tubería de aguas residuales de 18 pulgadas de diámetro y 21 pozos de visita en la Pedro Rosales de León.Debido a las obras, esa vialidad será cerrada completamente desde la avenida Valentín Fuentes hasta la Simona Barba y sólo se permitirá el paso al tráfico local, por lo que se recomienda tomar vías alternas.Apenas el viernes, la Conagua llevó avisos a comerciantes de toda esa calle informándoles de los trabajos de rehabilitación que concluirán hasta el 7 de septiembre de este mismo año, “para que tomen las medidas necesarias. Agradeciendo su comprensión, gracias”.Justo en el cruce con Valentín Fuentes y Pedro Rosales de León se encuentran dos escuelas, la primaria Nicolás Bravo, que regresa a clases este lunes, y el plantel 5 del Colegio de Bachilleres (Cobach). En horas pico, ese crucero registra grandes embotellamientos viales.Bustamante previó que será un inicio de año difícil para ella y para los demás locatarios. “No voy a sobrevivir este año porque es mucho. A ver cuántos quedamos y cuántos nos vamos”, dijo lamentándose.Otros empleados de una florería ubicada en ese mismo cruce, mencionaron que será difícil que lleguen clientes cuando se tengan los accesos cerrados.“Va a estar difícil, esto afectará la llegada de nuestros clientes y los que llegan de paso”, expresó Luis, un trabajador de ese negocio.Las labores afectarán la circulación de vehículos en las colonias Los Álamos, San Miguel de Allende, Las Fuentes, Los Bosques, Tercera Burócrata, Villas San José, Los Volcanes, Los Mirolos, Fuentes, Los Nogales, Chihuahua, Cuernavaca y Cuernavaca II.“Los cierres por el proceso constructivo serán por tramos de 200 metros lineales y no se iniciará el siguiente tramo hasta estar concluido uno de otro, sólo se dará acceso al tráfico local”, estableció la Conagua.Al parecer la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) apoyará con operativos para desviar el tráfico, pero El Diario no pudo contactar ayer a la representación de la dependencia.Otros cierres que prevé la Conagua son en las calles Durango, entre Manuel Acuña y Valeriano Trujano, al suroriente de la ciudad, donde se sustituirá un colector de 552 metros lineales de tubería de 18 pulgadas de diámetro y seis pozos de visita.Además, se prevé que en los próximos días también se restrinja la circulación en el eje vial Juan Gabriel, frente a las oficinas estatales de Gobierno, donde también se restituirá un colector.Hasta ayer, no había quedado claro cómo se desviará el tráfico en esa zona, debido a que cada sentido tiene sólo dos carriles para tráfico común y uno más, en cada lado, para el paso del transporte ViveBús.Todas las obras terminarán aproximadamente en septiembre próximo, según la Conagua.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.