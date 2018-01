Dos sectores de la ciudad concentran elevados niveles de contaminantes atmosféricos, lo que afecta la calidad del aire que se respira en ellos, muestran datos de Ecología.Estas zonas son las inmediaciones de la estación de monitoreo Niñez Mexicana, ubicada en el surponiente cerca del bulevar Zaragoza y la colonia Oasis Revolución, y la estación Benito Juárez, situada en el suroriente de la ciudad, entre las calles Ramón Rayón y Manuel J. Clouthier.En esas zonas, indican los datos de la Red de Monitoreo Atmosférico de Juárez, la calidad del aire ha sido catalogada como “mala” y “muy mala” de forma constante cada semana.En otros puntos, el aire se ha mantenido en las últimas semanas en niveles que oscilan entre buenos y regulares.De acuerdo con el último reporte de la Red, la calidad del aire el pasado viernes fue en general regular, al ubicarse el monóxido de carbono en 5 puntos Imecas, el ozono en 3 puntos y partículas suspendidas en 10.El índice Metropolitano de la Calidad del Aire (Imeca) es una escala mexicana que mide cuál es el estado de este elemento atmosférico y su relación con los niveles de contaminación en un momento determinado.La Red de Monitoreo está compuesta por 12 estaciones distribuidas a lo largo de la mancha urbana que establecen si es bueno, regular, malo, muy malo o extremadamente malo.La última semana del año pasado, por ejemplo, seis de ellas reportaron una calidad de aire buena, tres una regular, una mala y una muy mala en cuanto al nivel de PM-10, que se refiere a las pequeñas partículas sólidas o líquidas de materiales como polvo, polen y hollín.Estas dos últimas son las estaciones Niñez Mexicana y Federal 3, respectivamente, que están ubicadas en el poniente y surponiente de la ciudad.En el caso de la primera, situada entre el bulevar Zaragoza y la calle Cuarta, el valor IMECA fue 157, lo que la sitúa en el rango de muy mala al ser capaz de causar “efectos adversos a la salud de la población en general, en particular de los niños y adultos mayores con enfermedades cardiovasculares o respiratorias como el asma”.En esa estación los valores IMECA han sido 134, 116, 125, 55, 118, 122 y 106, casi todos ellos dentro del parámetro de “malo”.El Diario intentó comunicarse con Flor Karina Cuevas Vázquez, directora de Ecología del Gobierno Municipal, pero, hasta el cierre de esta edición, la funcionaria no pudo ser localizada en su teléfono celular.A pesar de algunos de estos valores pueden causar sorpresa, la atmósfera de Ciudad Juárez es relativamente limpia, comentó Edmundo Urrutia Beall, subdirector de Parques y Jardines del Municipio.De acuerdo con el experto en temas ambientales, las áreas donde se registra una concentración mayor de contaminación son las de los puentes internacionales.“Juárez nunca ha tenido problemas de contaminación ambiental atmosférica”, comentó el funcionario. “Son patrones relativamente muy aceptables los que tenemos. La contaminación está en rangos no peligrosos para cualquier ser humano, rangos muy tolerables”.Urrutia Beall explicó que uno de los factores que mantienen hasta cierto punto limpia la atmósfera local es que la situación geográfica de la ciudad permite al aire fluir libremente, lo que aleja la posible contaminación.“Los que hemos visitado la Ciudad de México sabemos que aquí no hay contaminación”, ejemplificó. “Aquí se puede salir a cualquier hora en cualquier parque y no pasa nada, pero en otras ciudades hay horarios en los que no se puede salir porque hace daño”. (Fernando Aguilar / El Diario)

