Enciende alerta repunte de homicidios

El repunte de homicidios en la ciudad, con apenas seis días transcurridos del 2018, tiene en alerta a representantes del sector privado por las implicaciones que la inseguridad podría traer al ámbito económico.Gilberto Cueva Pizarro, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), comentó que empresarios temen que las ejecuciones en avenidas principales de la ciudad inhiban a la gente de salir a las calles y por ende impacte en el consumo local.“Sí es algo que nos preocupa. Hay que analizar lo que está sucediendo y agilizar las estrategias a la brevedad posible”, declaró.Mañana lunes el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sostendrá la primera reunión del año y el asunto de la inseguridad está en el orden del día, comentaron miembros del grupo.Cueva Pizarro dijo que lo más alarmante es volver a la situación que se experimentó en los años de la crisis, cuando cientos de establecimientos se vieron orillados a cerrar sus puertas por las condiciones de inseguridad y las extorsiones.Martín Alonso Cisneros, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, dijo que la racha de homicidios de la primera semana de enero parece dar cuenta de que la situación se está saliendo de las manos.Refirió que el sector que encabeza comenzó el año con un bajo nivel de ocupación, lo que es atribuible al contexto por el que atraviesa la región.El presidente de la asociación de hoteleros señaló que se convocará ya no solo a los titulares de los departamentos de seguridad, sino también al presidente municipal Armando Cabada y el gobernador Javier Corral, para que informen sobre las acciones que se estarán tomando.A mediados de 2017, cuando comenzó a repuntar el índice de asesinatos, la hotelería vio una baja en la ocupación de habitaciones. Esto fue atribuido a la violencia, pues influye en la imagen de la ciudad y en la llegada de visitantes.En la ciudad de Chihuahua, donde también recrudeció la violencia, el presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex, Ignacio Manjarrez Ayub, convocó a las autoridades a restablecer el estado de derecho y frenar la racha de homicidios con la que arrancó el año.Recalcó que los tres ámbitos de gobierno tienen que poner más atención al problema, ya que es una de las principales obligaciones constitucionales.Subrayó que no es algo que los ciudadanos pidan de favor, porque está plasmado en las leyes y quienes están al frente de las instituciones cuando tomaron el cargo protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución.Manjarrez indicó que se requiere atender con más eficiencia el problema de la inseguridad, no solo para el sector empresarial, sino para la comunidad en general.Señaló que como empezó el año en ese tipo de delitos, se genera un mayor temor de la población, por lo que es necesario que la autoridad se ponga a trabajar con más fuerza. (Cinthya Ávila, con información de Manuel Quezada El Diario)

