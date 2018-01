Caen 4 presuntos sicarios ligados a racha violenta

Al menos cuatro presuntos sicarios ligados con la racha de homicidios fueron detenidos con armas y droga, en diferentes operativos realizados por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Seguridad (CES).Entre ellos destaca un menor de 16 años, quien fue sorprendido en posesión de un fusil de asalto y es señalado como el autor del asesinato de un adolescente y su tío en un taller mecánico.Las pruebas de balística forense determinarán si los arrestados están directamente relacionados con los recientes hechos de violencia, dijo ayer el fiscal en la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López.Hasta el cierre de esta edición la FGE no precisaba cuáles crímenes habían sido esclarecidos con el arresto de estas personas.El fiscal Nava López precisó que durante el jueves y viernes se cometieron 21 asesinatos.Entre las víctimas se encuentran cuatro mujeres –una de ellas que murió al resultar herida el mes pasado–, así como varios adolescentes.En una conferencia de prensa realizada en el Centro de Respuesta Inmediata (Ceri), el secretario de Seguridad Pública, Ricardo Realivázquez Domínguez, y Nava López aseguraron que se está trabajando en forma conjunta para contener los hechos violentos que han trastocado a los fronterizos.El jefe policiaco dijo que en una primera intervención aseguraron a los integrantes de una supuesta célula de sicarios pertenecientes al grupo delictivo “La Línea”.Se trata de Alfredo Alberto S. A., de 27 años, alias “El Contador”, quien tiene antecedentes por delitos contra la salud, al ser sujeto a proceso penal el 22 de julio de 2011 por supuesta posesión de 21 kilos de mariguana.También fue arrestado Jesús Manuel M. G., de 19 años, quien cuenta con antecedentes por violencia familiar y varias detenciones por intoxicarse en la vía pública.Esta persona tenía en su poder 15 mil pesos en efectivo que supuestamente ofreció a los agentes para que los dejaran en libertad, por lo que ahora también enfrentará cargos por la probable comisión del delito de promoción de conductas ilícitas, informó el secretario.El tercer detenido fue identificado como Jorge G. A., de 31 años, alias “El Halcón”, quien tiene antecedentes penales por robo de vehículo con violencia del 14 de enero de 2012, además de la portación ilegal de arma de fuego el 10 de junio de 2011 y una orden de aprehensión vigente por robo de vehículo del 20 de enero de 2017.Su historial delictivo también refiere su probable responsabilidad en la comisión de delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, contra la salud, posesión de vehículo con reporte de robo y promoción de conductas ilícitas.El arresto de esta supuesta célula fue realizada en el cruce del viaducto Gustavo Díaz Ordaz y avenida División del Norte, en la colonia Guadalajara Izquierda.Estas personas tripulaban una camioneta Land Rover negra 2002 y un Nissan Máxima arena 1995, por lo que fueron sometidos a una revisión ya que las unidades presuntamente coincidían con las características de los vehículos empleados en varias ejecuciones.Ahí fueron localizados un fusil de asalto AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros con dos cargadores abastecidos con 29 cartuchos útiles, un fusil de asalto AR-15 calibre .223, dos pistolas 9 milímetros y una más calibre .40, cada una con un cargador abastecido con cinco cartuchos.Además fueron incautados 60 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm, cuatro chalecos blindados, un uniforme y una máscara táctica, .314 gramos de cocaína, 4.54 kilos de mariguana, siete teléfonos celulares y una lista que contiene la relación de presuntos “puchadores” al servicio de ese grupo.El auto Nissan Máxima cuenta con reporte de robo del 23 de diciembre de 2017.Posteriormente los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) arrestaron a un adolescente como presunto responsable del asesinato de un menor de 14 años y su tío, durante un ataque armado.Julio César Castañeda López, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó sobre la detención de Alfredo D. G., de 16 años, quien presuntamente tenía en su poder un fusil de asalto y una pistola que trató de ocultar cuando circulaba en una camioneta que reunía las características de la unidad utilizada en el homicidio registrado en la colonia Las Flores, en el poniente de la ciudad.El menor dijo pertenecer a la pandilla “Los Aztecas”.Los agentes incautaron un arma larga con la leyenda 5.56 abastecida con 20 cartuchos calibre .223 y una pistola tipo escuadra de 9 milímetros cargada con 11 balas.La intervención fue realizada en Camino Real y calle Feldespato, de la colonia Los Ojitos, donde al menor se le encontró además un envoltorio con mariguana.La camioneta Dodge Caravan, color verde, modelo 2007, fue descrita por testigos de la agresión contra tres personas en el cruce de las calles Pino Suarez y Guadalupe Hernández López, donde dos personas murieron y una mujer resultó herida.Castañeda López dijo que el adolescente y el armamento quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Adolescentes Infractores que continuará con las diligencias correspondientes.Las armas incautadas serán sometidas a los estudios periciales en el laboratorio de balística forense, agregó.Las corporaciones policiacas además reportaron que en las últimas 12 horas detuvieron a dos integrantes de la pandilla “Los Aztecas” identificados como Martín C. U. y Ricardo M. R., ambos de 27 años.El arresto fue en el cruce de la carretera a Casas Grandes y calle Del Árbol, en la colonia Villa Esperanza, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y delitos contra la salud, al asegurarles una pistola calibre .25 milímetros y mariguana en greña como para forjar 50 cigarrillos.También fue detenido Alberto S. H., de 24 años, perteneciente a la pandilla “Los Mexicles”, en el cruce de las calles Chichimecas y Tlahuicas de la colonia Azteca, en supuesta posesión de una pistola calibre 9 milímetros abastecida con 13 cartuchos, además de 10 dosis de heroína.José Isaías C. M., de 24 años, fue detenido en el cruce de las calles Arturo Gámiz y 15 de Septiembre, en la colonia Tierra y Libertad, en supuesta posesión de 65 dosis de ‘cristal’.Además fue arrestado Héctor Rubén A. L., de 31 años, supuesto autor material del asesinato de un hombre afuera de una vivienda en el cruce de la avenida De los Aztecas y Alabastro, en la colonia Azteca.Los hechos ocurrieron el pasado 26 de noviembre, donde también resultó herida una mujer que acompañaba a la víctima.Todos los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará la situación legal de estas personas en un plazo de 48 horas, se informó. (Staff / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.