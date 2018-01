Visitan 'Reyes Magos' el Valle de Juárez

Cargando

Sentado sobre una silla a las afueras del Museo Regional del Valle de Juárez, el profesor Manuel Robles Flores ayer observaba a los niños haciendo fila para poder elegir un muñeco como regalo de Día de Reyes.El activista, profesor y administrador de este recinto, dijo que el festejar este día es una tradición que tiene ya más de 50 años.“Yo fui un niño de la calle, yo nunca recibí un regalo y por eso me gusta ver cómo ellos reciben aunque sea uno. No sé, cuando yo ya no esté, quién será quien pueda seguir con esta tradición”, dijo.Ayer, cerca de 300 niños acudieron a las instalaciones del lugar, para degustar un trozo de Rosca de Reyes y convivir con motivo de la festividad.Desde semanas atrás, Robles Flores comenzó a recibir donaciones por parte de la gente, de manera tal que, aunque este año no contó con apoyo de los bomberos, logró reunir una cantidad suficiente de juguetes para los niños.Se trata de menores que viven en San Agustín, Jesús Carranza y otros poblados del sector.“La mayoría de ellos no tienen para comprar un juguete, o compran un juguete o comen. Otros sí, pero no distinguimos, aquí los invitamos a todos”, dijo.La fiesta comenzó a las 11 de la mañana, cuando los asistentes comenzaron a romper las piñatas que también le fueron donadas.Al concluir, sobraron algunos muñecos, mismos que fueron almacenados para el Día del Niño. No obstante, la próxima festividad será el 2 de febrero, Día de la Candelaria.“Vamos a dar tamales y champurrado, recordando cuando José y María hacen la presentación del Niño al Sabio Simeón”, dijo.Todo ello como parte de las actividades del museo, el cual es uno de los lugares emblemáticos de la población del Valle de Juárez.El Museo Regional del Valle de Juárez reúne cientos de piezas de diversos tipos, relacionadas con la arqueología y la historia. Todas entregadas en donación por parte de personas de la comunidad.Existen fósiles, máquinas de escribir antiguas, fotografías de época y otros diversos artículos.Ubicado en San Agustín, el sitio se mantiene de pie desde hace 58 años.“La gente quiere a este museo porque es de ellos, todos los días viene alguien, no cobramos por entrar, cualquiera puede venir”, dijo Robles Flores.Dijo que recibían visitas todo el año, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y que incluso recibían visitas guiadas.Para quien quisiera apartar una fecha para ir, dejó el número celular (656) 2-05-07-13.