La muerte repentina de su novio, ocurrida en un accidente vial, dejó a Gisel muy afectada, tanto, que días atrás estaba convencida de buscar ayuda sicológica para tratar de seguir con su vida, había publicado en su página de Facebook.Gisel Lucio Alvarado, de 17 años, fue asesinada junto a Israel Pérez Loera, de 16, quien quedó a un lado de su auto marca Mustang, reveló ayer por la tarde Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE).La pareja fue privada de la vida en un ataque a mano armada registrado en la calle Tarahumaras de la colonia Los Aztecas, al poniente de la ciudad. Inicialmente las autoridades revelaron que eran tres las víctimas, pero ayer se precisó que fueron dos los adolescentes victimados.A Gisel e Israel los unía el dolor de la pérdida de un ser querido, ya que el menor había sufrido la reciente muerte de su padre, al parecer por motivos de salud. Ambos habían padecido juntos la ejecución de un amigo en común, asesinado apenas el pasado 20 de noviembre.Los investigadores presumen que al menos tres de las víctimas recientes radican o son originarios de El Paso, como Israel Pérez Loera, Eduardo Alvarado de 17 años, asesinado en la colonia Fernando Baeza, así como Carlos Ernesto Alvarado Díaz, privado de la vida en la colonia Fidel Velázquez, quien radicaba en aquella ciudad.De momento la Fiscalía desconoce el móvil exacto de estos crímenes y que incrementa a cinco el número de menores asesinados en edades de los 14 a 17 años.Sin embargo, esta cifra puede aumentar ya que hay más víctimas sin identificar, dijo el portavoz de la FGE.La ejecución de menores y mujeres, algunas de ellas adolescentes, no es muy clara aún para la FGE.“Tenemos que analizar cada uno de los casos en particular, no podemos generalizar, en algunos casos hemos encontrado narcóticos en las escenas del crimen o en las pertenencias de las víctimas, pero no en todos los casos han sido blancos de los ataques”, dijo el fiscal Jorge Arnaldo Nava López.Dijo que en los casos donde se han registrado dos o más ofendidos, se presume que son víctimas colaterales.“Vamos a abundar más para establecer el móvil de cada uno de los homicidios, lo que si podemos establecer es que en la mayor parte de ellos se presume que el móvil es el narcomenudeo”, dijo el fiscal.El vehículo Ford Mustang color gris y placas EMT-17-22 que quedó en la escena del crimen cometido el viernes en la colonia Azteca ilustra la portada del perfil en Facebook de Israel Loera.En la misma red social, un comentario del ahora fallecido alude a la muerte de su padre en junio de 2017.“No sabes cuánto me duele tu partida; sé que estarás cuidándonos desde el cielo pero creo que no estaba listo para verte partir. Te boy estrañar (sic) por el resto de mi vida no saben cuánto estoy orgulloso por el padre que dios me dio”, escribió.El mismo perfil indica que Loera fue estudiante de la secundaria técnica número 41, ubicada en la colonia Enrique Guzmán, en la zona surponiente de la ciudad, y que vivía en El Paso.“Era un jovencito que tenía tantas cosas qué hacer; me quedo mudo, me quedo sin palabras”, indicó en un video Silvano Rodríguez, tío del fallecido, también en su perfil de la red social Facebook.“Qué Dios perdone a nuestros gobernantes, a toda la gente que está encargada de cuidar el orden de la sociedad en nuestro país, en México, en Ciudad Juárez, que Dios los perdone porque no hacen nada por el bien de nuestro país”, agregó Rodríguez.