Luego de la racha violenta que costó la vida a 15 juarenses el jueves, el alcalde Armando Cabada entregó ayer a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) 200 unidades nuevas y de inmediato ordenó a los agentes recibir los vehículos y salir a patrullar las calles.“Es muy serio lo que les estoy diciendo a todos ustedes compañeros, estamos en momentos en donde debemos mostrar la vocación de servicio que tiene esta Policía”, dijo a los agentes antes de que salieran de la explanada de la alcaldía, donde se realizó el evento ayer por la mañana.“El reconocimiento que hoy les da la comunidad a ustedes se lo han ganado con trabajo, pero no es suficiente, tenemos que tener la ciudad a la que aspiramos todos; una ciudad segura, una ciudad tranquila, y está en sus manos, su trabajo es prevenir, evitar, inhibir el delito”, indicó.Los crímenes que se han registrado no son un asunto “personal”, dijo Cabada a los policías municipales.“Debemos de entender todos como funcionarios públicos, ustedes hombres y mujeres policías que son los primeros en dar la cara por toda esta administración, que no se trata de algo personal”, reiteró.Los 200 vehículos para la SSPM son 195 camionetas tipo pick up de transmisión 4x2 y cinco de transmisión 4x4, adquiridos con una inversión de 113 millones 975 mil pesos.Esta compra se llevó a cabo con recursos propios del Municipio y se logró un ahorro de 18 millones de pesos, con ese recurso se comprarán otras 33 patrullas para la Dirección General de Tránsito, explicó el alcalde.

