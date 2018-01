Por múltiples fallas en el software nuevo que se utilizaría para cobrar los impuestos como la revalidación vehicular, la Secretaría de Hacienda decidió utilizar su sistema de cobranza anterior y pospuso su actualización en el sistema para no afectar la atención a los contribuyentes, dio a conocer el recaudador de Rentas, Sergio Nevárez Rodríguez.Sin embargo, las fallas se han estado presentando en forma intermitente provocando la suspensión del servicio por pequeños lapsos.Entre semana y hasta ayer durante la mañana, mantuvo fuera de servicio las páginas oficiales de Internet del Gobierno del Estado para actualizar los sitios, lo que afectó a quienes buscaban pagar en medios alternos.También se presentó una falla técnica al dañarse el Sistema de Alimentación Ininterrumpida, dispositivo que gracias a sus baterías u otros elementos almacenadores de energía, puede proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado y durante un apagón a todos los dispositivos que tenga conectados, refirió el recaudador.“Tenemos un problema en la montaña, se fundió el UPS que se activa cuando se va la corriente eléctrica, para que no se suspenda el sistema.“Ayer se compró y en la mañana se hizo el cambio de clavija, se suspendió el servicio 15 minutos”, explicó.El sistema de cobranza nuevo presentó fallas intermitentes e incluso omitía conceptos de servicios, por lo que ante la necesidad de recaudar impuestos, fue suspendido por no cumplir los requerimientos para brindar servicio, señaló.“No sabemos todavía cómo está funcionando, lo vamos a empezar a utilizar el primero de mayo. Se hicieron las pruebas y no cumplieron con los requerimientos mínimos para atender a la cantidad de personas que hay que atender, muchos de los tramites estaban incompletos”, añadió. (Juan de Dios Olivas / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.