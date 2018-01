Indigna a usuarios alza en gas natural y LP

El reciente encarecimiento del gas licuado de petróleo (LP) y natural desató indignación y obligó a familias a reajustar sus presupuestos, pudo advertirse en un recorrido por la ciudad.Gabriela, una mujer que recargaba un tanque en una gasera situada en la avenida 16 de Septiembre, se quejó de que tendrá que disminuir sus gastos en otros rubros para llegar con alivio al fin de la temporada invernal.“Hoy me di cuenta del aumento y me va a afectar mucho, bastante, porque yo pongo cada semana y tengo tres tanques. Les pongo 110 pesos, pero ahora, como ya subió, esa cantidad me va a alcanzar para menos”, comentó.Empleados de estos establecimientos coincidieron en que los clientes llegan molestos por el alza, pero no tienen otra opción más que consumir el combustible porque es una necesidad.Nancy, usuaria de gas natural y LP, manifestó su sorpresa al recibir su recibo de gas natural por 370 pesos.“A lo mejor no parece mucho, pero yo sólo tengo el boiler y la estufa. En eso lo uso. Usualmente me llegan 150 ó 200 pesos. Ahora se me duplicó. Yo estuve fuera los primeros 10 días de diciembre y mi casa estuvo sola. No hubo consumo en 10 días”, señaló.Iván Lara Rendón, subdelegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que, hasta ayer, la dependencia en Juárez no había recibido quejas relativas a inconformidades o altos cobros de la compañía de gas natural en lo que va de enero.Sin embargo, dijo, la Profeco consignó en diciembre tres quejas de usuarios insatisfechos.Para José Luis Alvarado, quien durante noviembre consumió 69 metros cúbicos de gas natural y pagó casi 400 pesos, el alza en el precio del combustible y la mayor utilización que hizo en diciembre supondrán un desembolso de mil 33 pesos, lo que implica que pagará 158 por ciento más que el mes anterior.